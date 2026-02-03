Fernando Clavijo exige el cumplimiento estricto de la Ley de Extranjería ante la falta de plazas en otras comunidades y el desbordamiento de los recursos insulares

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lanzado un mensaje contundente tras su encuentro con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El mandatario autonómico ha confirmado que el Ejecutivo solicitará la intervención del Ministerio Fiscal si algún territorio rechaza recibir a los niños y adolescentes migrantes que le asigna la normativa vigente. Según Clavijo, esta medida será necesaria “si una comunidad autónoma se niega a acoger a los menores migrantes que le corresponden en aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios tras la reunión mantenida con la ministra Sira Rego | Gobierno de Canarias

La administración canaria trabaja a contrarreloj para cumplir con el plazo del 18 de marzo, fecha límite para que los menores de contingencia migratoria ocupen sus plazas en la Península. Sin embargo, el presidente critica la resistencia de otros gobiernos regionales que justifican su negativa por la supuesta falta de infraestructuras. Ante este argumento, Clavijo ha denunciado que “encontramos dificultades con otras comunidades porque alegan que no hay plazas o no hay recursos, que es precisamente lo que nosotros no tenemos cuando llegan a La Restinga y tenemos que facilitarlos como podemos”.

El reto de las 2.211 plazas

La situación actual exige el traslado inmediato de 657 menores hacia otros puntos del país para equilibrar la carga asistencial. El objetivo final es que el Archipiélago tutele a un máximo de 2.211 jóvenes, una cifra que ya supone triplicar la capacidad del sistema nacional estipulado en la ley. A partir de ese número crítico, el Estado debe activar de forma automática las derivaciones obligatorias para evitar el colapso de los centros canarios.

Para que este proceso culmine con éxito, las comunidades receptoras y el Estado deben consensuar las resoluciones de salida. Clavijo reclama un compromiso financiero firme por parte de la Administración General para costear estas plazas y garantizar una atención digna. El presidente subraya la vulnerabilidad del colectivo y recuerda que “se trata de niños y niñas a los que hay que escuchar y hay que tratarlos con especial atención, para poder encontrarles el recurso alojativo que mejor se adecúe a sus necesidades”.

Fernando Clavijo, durante la reunión mantenida con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego | Gobierno de Canarias

El fin de la solidaridad voluntaria

El Ejecutivo canario considera que el modelo basado en la voluntad de las regiones ha fracasado, dejando paso a la obligatoriedad legal. El presidente insiste en que el respeto a las normas es el único camino para gestionar la crisis humanitaria: “sin el cumplimiento de la Ley por parte de las comunidades autónoma no podremos avanzar, y hay que cumplirla, porque ante el fracaso del modelo de solidaridad la ley tiene que imperar, y los territorios tienen que comprometerse a acoger al menor con todas las garantías y no poner obstáculos”.

Además, el líder nacionalista ha puesto el foco sobre aquellos menores que han solicitado protección internacional y los que entran en el protocolo de derivación exprés. Clavijo demanda una gestión más ágil, de apenas 15 días, para estos perfiles cuando se supera la cuota de contingencia. Por ello, ha solicitado a Madrid “más diligencia y en cualquier caso, la Administración General del Estado podría aplicar una excepcionalidad en el procedimiento, como lo hicimos aquí en Canarias”.

Un compromiso colectivo y de futuro

La gestión migratoria no puede recaer de forma exclusiva sobre los hombros de una sola región atlántica. Clavijo defiende que la acogida es un esfuerzo colectivo ineludible: “debemos asumir todos de manera colectiva, ante unos niños y niñas que han sufrido un proceso terrible y que no podemos mirar para otro lado ni dejar a una sola comunidad, como Canarias, al frente de esta situación”.

Finalmente, el presidente ha valorado positivamente la disposición al diálogo de la ministra Sira Rego y su equipo de trabajo. Ambos departamentos colaboran actualmente no solo en la emergencia inmediata, sino también en el diseño de una etapa de transición efectiva para aquellos jóvenes que están cerca de alcanzar la mayoría de edad y cumplir los 18 años.