El archipiélago quiere consolidarse en Berlín, en la ITB, como un destino sostenible y seguro, transmitiendo tranquilidad a los agentes del sector

Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias continúa trabajando intensamente en la ITB Berlín con el objetivo de afianzar el mercado alemán y consolidarse como un destino sostenible y seguro en el actual contexto de incertidumbre geopolítica tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha destacado que la feria internacional está sirviendo como plataforma para transmitir tranquilidad a los agentes del sector y a los gestores de destinos. Según explicó, pese al escenario internacional, la demanda hacia el archipiélago se mantiene estable por el momento.

La consejera insistió en que la presencia en Berlín es clave para reforzar esa percepción de estabilidad.

Pabellón canario en la ITB de Berlín. Imagen Turismo de Canarias

RegNext: financiación trazable para regenerar el territorio

Uno de los ejes centrales de la participación canaria en la feria ha sido la presentación de RegNext, un sistema voluntario, trazable y transparente de financiación que permitirá tanto a empresas como a viajeros contribuir directamente a la regeneración del territorio canario.

“Cada euro aportado tendrá un destino claro y un impacto verificable, sin restar competitividad al destino y empoderando al viajero como parte activa de la solución”, aseguró De León.

El programa introduce además instrumentos innovadores como los créditos de naturaleza y mecanismos de compensación indirecta de emisiones, con la ambición de situar a Canarias como referente europeo en turismo regenerativo.

Cuatro proyectos piloto en las principales islas turísticas

Según explicó la consejera, el objetivo es incentivar que las empresas apuesten decididamente por la regeneración ambiental y la sostenibilidad social del archipiélago.

“Se trata de intentar que las empresas apuesten por la regeneración y por la sostenibilidad social de Canarias. Vamos a partir de cuatro proyectos piloto, uno en cada isla con mayor presencia turística: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Hoy hemos debatido cómo funcionarán los criterios de selección de los proyectos”, detalló.

El proceso estará abierto a todo tipo de entidades y se prevé que en diciembre se den a conocer los proyectos seleccionados, marcando así el inicio de una nueva etapa en la estrategia de sostenibilidad del destino canario.