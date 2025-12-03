La Consejería de Educación impulsa una cita inédita que reúne a 700 responsables escolares de diversos equipos directivos de centros públicos para fortalecer el liderazgo educativo y el vínculo con la administración
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, celebró este miércoles en Agüimes la primera sesión del primer encuentro autonómico de directores y directoras de centros públicos, una cita inédita concebida para reforzar el vínculo entre equipos directivos y administración. Más de 370 responsables de la provincia de Las Palmas participaron en la jornada, que continuará mañana en Tenerife y reunirá en total a unas 700 personas.
El encuentro busca ofrecer una pausa en el ritmo de los centros, favorecer el intercambio de experiencias y recuperar la dimensión humana del liderazgo escolar, dando respuesta a una demanda histórica de los equipos directivos: contar con un espacio para hablar de convivencia, gestión y acompañamiento a la comunidad educativa.
En la apertura, Poli Suárez destacó el papel decisivo de las direcciones, recordando que su labor implica gestionar y también liderar, orientar equipos, acompañar a familias y representar a la Consejería. Subrayó que “sin dirección no hay rumbo” y que fortalecer su liderazgo es fortalecer la escuela pública.
Ambiente de cercanía y reflexión
La jornada incluyó ponencias de Marcos Rodríguez, inspector general de Educación; de la consultora Carmen Sánchez, sobre liderazgo del siglo XXI; y de Fernando Fernández de Figueroa, centrada en el valor del servicio público.
La clausura corrió a cargo de Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado, quien reconoció el peso emocional y organizativo que asumen las direcciones y la importancia de espacios de acompañamiento.
El encuentro, marcado por un ambiente de cercanía y reflexión compartida, nace con vocación de continuidad como cita anual para fortalecer el liderazgo educativo en Canarias.