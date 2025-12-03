La Consejería de Educación impulsa una cita inédita que reúne a 700 responsables escolares de diversos equipos directivos de centros públicos para fortalecer el liderazgo educativo y el vínculo con la administración

Canarias reúne por primera vez a los equipos directivos de los centros públicos en un encuentro autonómico. Consejería de Educación

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, celebró este miércoles en Agüimes la primera sesión del primer encuentro autonómico de directores y directoras de centros públicos, una cita inédita concebida para reforzar el vínculo entre equipos directivos y administración. Más de 370 responsables de la provincia de Las Palmas participaron en la jornada, que continuará mañana en Tenerife y reunirá en total a unas 700 personas.

El encuentro busca ofrecer una pausa en el ritmo de los centros, favorecer el intercambio de experiencias y recuperar la dimensión humana del liderazgo escolar, dando respuesta a una demanda histórica de los equipos directivos: contar con un espacio para hablar de convivencia, gestión y acompañamiento a la comunidad educativa.

En la apertura, Poli Suárez destacó el papel decisivo de las direcciones, recordando que su labor implica gestionar y también liderar, orientar equipos, acompañar a familias y representar a la Consejería. Subrayó que “sin dirección no hay rumbo” y que fortalecer su liderazgo es fortalecer la escuela pública.

Ambiente de cercanía y reflexión

La jornada incluyó ponencias de Marcos Rodríguez, inspector general de Educación; de la consultora Carmen Sánchez, sobre liderazgo del siglo XXI; y de Fernando Fernández de Figueroa, centrada en el valor del servicio público.

La clausura corrió a cargo de Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado, quien reconoció el peso emocional y organizativo que asumen las direcciones y la importancia de espacios de acompañamiento.

El encuentro, marcado por un ambiente de cercanía y reflexión compartida, nace con vocación de continuidad como cita anual para fortalecer el liderazgo educativo en Canarias.