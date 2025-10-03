ES NOTICIA

Canarias se enfrenta a un escenario cada vez más complejo por las condiciones climáticas

Redacción RTVC
El I Congreso sobre Reto Demográfico durante dos semanas se ha convertido en un foro de reflexión y propuestas sobre el futuro de Canarias

Canarias se enfrenta a un escenario cada vez más complejo marcado por olas de calor insufribles, destructivas subidas del nivel del mar y episodios irrespirables de calima. Estas condiciones climáticas extremas no solo afectan a la población residente y al turismo, sino que también están generando movimientos poblacionales, especialmente en las medianías del archipiélago.

Con el objetivo de reflexionar y buscar respuestas a estos desafíos, el I Congreso sobre Reto Demográfico en Canarias se ha celebrado durante dos jornadas en el Centro Cultural Guaires de Gáldar, en el norte de Gran Canaria. El encuentro reunió a especialistas nacionales y regionales, representantes de administraciones públicas, universidades, organizaciones sociales y del sector privado.

Entre las propuestas planteadas destacó la necesidad de impulsar el sector primario como motor de sostenibilidad, así como la de revalorizar las tradiciones y costumbres como parte de una oferta turística diferenciada, capaz de atraer a visitantes que buscan experiencias más auténticas que los reclamos habituales de sol y playa.

Demografía y condiciones climáticas. Imagen RTVC
Este I Congreso sobre Reto Demográfico, promovido por el Gobierno de Canarias, refuerza el compromiso de la comunidad autónoma con la creación de un espacio de reflexión y de elaboración de propuestas que permitan diseñar estrategias de futuro frente a los retos demográficos, garantizando un desarrollo más justo y cohesionado para las islas.

