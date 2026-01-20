El pabellón de Canarias en Fitur, de más de 1.700 metros cuadrados, recreará la esencia de las islas y su diversidad cultural, natural y gastronómica

Informa: Patricia Santana / Adrián Gil-Roldán

Canarias llega a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una propuesta ambiciosa y claramente definida: ofrecer un turismo de excelencia y de calidad que permita al visitante vivir una experiencia completa en el archipiélago. Desde este miércoles 21 de enero y hasta el próximo día 25, el estand del archipiélago, ubicado en un pabellón de más de 1.700 metros cuadrados, se convierte en un escaparate que recrea la esencia de las islas y su diversidad cultural, natural y gastronómica.

El espacio ha sido diseñado para que profesionales del sector y público general puedan sentirse “en el corazón de Canarias”, a través de experiencias inmersivas que reflejan la riqueza paisajística, el clima, la sostenibilidad y la identidad propia de cada isla. La presencia canaria en Fitur refuerza así su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más completos y consolidados del panorama internacional.

Pabellón de Canarias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Imagen RTVC

Más allá de la promoción turística, la participación de Canarias en esta edición de Fitur persigue objetivos estratégicos clave. Entre ellos, destaca la mejora de la conectividad aérea, fundamental para un territorio fragmentado y ultraperiférico, así como el impulso a la cogestión de los aeropuertos del archipiélago, una reivindicación histórica que busca adaptar las infraestructuras aeroportuarias a las necesidades reales de las islas.

Con esta propuesta, Canarias no solo exhibe su potencial como destino líder, sino que también aprovecha Fitur como un espacio de diálogo institucional y empresarial para fortalecer su modelo turístico, apostando por la calidad, la sostenibilidad y una mejor conexión con el resto del mundo.