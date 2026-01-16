Canarias vuelve una vez más a Fitur 2026, en el recinto ferial de Ifema, en Madrid, donde se presentará como uno de los destinos más atractivos para el visitante peninsular

Informa: Silvia Mascareño / Javier González

El próximo miércoles abrirá sus puertas una de las citas más importantes del calendario turístico internacional, Fitur 2026. El recinto ferial de Ifema, en Madrid, vive estos días un intenso ritmo de trabajo para dejarlo todo listo con vistas a una edición en la que Canarias volverá a presentarse como uno de los destinos más atractivos para el visitante peninsular. Los preparativos avanzan a contrarreloj para que el archipiélago cuente con un espacio que refleje la diversidad, singularidad y fortaleza de su oferta turística.

Decenas de operarios trabajan prácticamente sin descanso en el montaje del stand canario, que dispondrá de áreas diferenciadas para cada una de las islas, así como espacios comunes destinados a reuniones profesionales, presentaciones y encuentros con turoperadores y agentes del sector. El objetivo es ofrecer una imagen cohesionada del destino, al tiempo que se pone en valor la identidad propia de cada isla, desde su patrimonio natural y cultural hasta su gastronomía y propuestas de ocio.

Ifema, Madrid. Imagen Fitur

Retos para 2026

La presencia de Canarias en Fitur 2026 llega en un momento especialmente significativo para el sector turístico del archipiélago, que cierra el último año con cifras récord de visitantes. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de importantes desafíos, entre ellos la necesidad de mantener y reforzar la conectividad aérea con la Península, clave para garantizar la llegada de turistas y la competitividad del destino.

En este contexto, Fitur se presenta como un escaparate estratégico para afianzar alianzas, abrir nuevas oportunidades de negocio y seguir posicionando a Canarias como un destino de referencia, sostenible y de calidad en el panorama turístico nacional e internacional.