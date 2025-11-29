Este sábado las movilizaciones han hecho referencia a una ‘Tregua Ficticia’ y reclaman el embargo real de armas

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Canarias ha alzado la voz por Palestina con movilizaciones en varias islas. Este sábado han hecho referencia a una ‘Tregua Ficticia’ y reclaman el embargo real de armas y el cese de toda relación con Israel. De esta forma, se unen así a la Red Estatal contra la Ocupación de Palestina.

Imagen RTVC.

Motivos de la concentración

Este 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, se ha salido a la calle una vez más para denunciar «78 años de colonización, ocupación militar, apartheid y limpieza étnica de Israel en Palestina«, cómo así reiteraron desde RESCOP.

Del mismo modo, han recalcado que «Mientras Naciones Unidas conmemora la fecha en la que se aprobó el Plan de Partición de Palestina en 1947, una imposición colonial que negó el derecho de autodeterminación del pueblo palestino«

«El supuesto alto al fuego anunciado no pone fin a la violencia. Israel ha violado sistemáticamente los acuerdos, asesinando ya a más de 300 palestinos durante este periodo y bloqueando la entrada de ayuda humanitaria esencial. El genocidio continúa«, han señalado en un manifiesto.