Los asistentes reclaman romper relaciones con Israel y liberar a los miembros de la flotilla humanitaria encarcelados

RTVC

Miles de personas llenaron este domingo las calles de Santa Cruz de Tenerife para denunciar el genocidio en Gaza y exigir el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Según la Delegación del Gobierno, participaron 3.500 personas, aunque los organizadores elevaron la cifra a más de 5.000.

Convocada por colectivos como ‘Plataforma Tenerife con Palestina’ y ‘Tenerife: Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel’, la marcha partió desde la Plaza Weyler a las 11:20 horas y finalizó en la Plaza de España, donde se leyó un manifiesto y se realizó una ‘performance’ en apoyo al pueblo palestino.

Consignas contra la ofensiva israelí

Durante el recorrido, que transcurrió sin incidentes, los manifestantes gritaron lemas como “Netanyahu, genocida”, “Israel asesina, Europa patrocina” o “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”. Banderas palestinas, kufiyas y bucios acompañaron el ambiente de protesta.

Entre las pancartas se pudieron leer mensajes como “Los niños de Gaza no son una amenaza” y “Boicot a Israel”. Al pasar frente a establecimientos considerados “cómplices del apartheid”, como McDonald’s, los asistentes corearon frases como “hamburguesas manchadas de sangre”.

Llamamientos a la solidaridad y nuevas movilizaciones

Durante la lectura del manifiesto en la Plaza de España, los portavoces exigieron el fin de la ofensiva israelí, sanciones internacionales y la liberación de los miembros de la Sumud Global Flotilla encarcelados. Además, pidieron mantener la movilización social y acudir a la próxima protesta el 14 de octubre en el Pabellón Santiago Martín, contra la participación del Bnei Herzliya israelí en la Champions League de baloncesto frente al CB Canarias.

La movilización en Tenerife se sumó a las manifestaciones masivas registradas este fin de semana en Madrid, Barcelona y otras ciudades, donde cientos de miles de personas denunciaron el genocidio israelí en Gaza.