Concentraciones en diversas islas exigen sanciones a Israel, el fin de las relaciones diplomáticas y el apoyo a la flotilla interceptada en su ruta hacia Gaza

Este fin de semana, Canarias ha sido escenario de varias manifestaciones pro Palestina en respuesta a la creciente crisis humanitaria en la Franja de Gaza. La Gomera, La Palma, El Hierro y Gran Canaria han sido algunas de las islas donde cientos de personas se han congregado para exigir una Palestina libre, en un contexto marcado por la hambruna y los enfrentamientos bélicos en la región.

Boicot a Israel y ruptura de relaciones diplomáticas

La convocatoria de estas manifestaciones se ha extendido a varias ciudades españolas. El centro de la demanda de las protestas ha sido el boicot a las armas israelíes y el fin de las relaciones diplomáticas. En las calles de Las Palmas de Gran Canaria, la concentración fue especialmente numerosa, siendo una de las más grandes de los últimos meses. Los asistentes exigieron sanciones a Israel y la ruptura total de vínculos con un gobierno al que acusan de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

En El Hierro, los manifestantes también se unieron con fuerza a esta causa, destacando la mayor participación con respecto a otras convocatorias. De manera similar, en los Llanos de Aridane, en La Palma, los ciudadanos, incluidos varios de origen palestino, se sumaron a esta jornada de solidaridad. La consigna era clara: apoyar la lucha por una Palestina libre y exigir una posición internacional más firme ante el genocidio en Gaza.

Canarias se suma a las manifestaciones pro Palestina

Indignación ante la crisis humanitaria

La creciente crisis humanitaria en Gaza, marcada no solo por los ataques israelíes, sino también por una grave escasez de alimentos, medicinas y recursos básicos, ha sido el motor de estas manifestaciones en Canarias. La indignación popular ha ido en aumento ante lo que consideran una completa falta de acción de la comunidad internacional frente a las agresiones israelíes contra la población palestina.