Canarias registró una tasa de abandono escolar del 15,9 % en 2025

RTVC / EFE
El archipiélago es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de este tipo

Canarias fue la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar en 2025, situada en un 15,9 %, solo superada por Murcia con un 20,6 %. Mientras, la media estatal fue del 12,8 %, mínimo histórico tras reducirse 0,2 puntos respecto a 2024 y 7,2 en comparación con hace diez años.

Canarias registró una tasa de abandono escolar del 15,9 % en 2025/ Archivo RTVC

El abandono educativo temprano se encuentra medido como el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no ha seguido ningún tipo de formación.

Datos nacionales

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señaló que la distancia respecto a la media de la Unión Europea (del 9,4 % en 2024) se ha reducido 3,4 puntos frente a los 9 puntos que existía hace diez años.

La situación del abandono temprano de la educación y la formación en 2025 por comunidad autónoma mantiene diferencias significativas y Murcia destacó en 2025 por tener la tasa más alta, del 20,6 %.

Canarias (15,9 %), Castilla-La Mancha (15,7 %), La Rioja (15,5 %), Baleares (15,2 %) y Extremadura (15 %) presentan también tasas elevadas.

Por otra parte, el 52,5 % de la población entre 25 y 34 años alcanzó en 2025 el nivel de educación superior, situándose por encima de la media europea de 2024 (44 %).

