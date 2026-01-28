El archipiélago es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de este tipo

Canarias fue la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar en 2025, situada en un 15,9 %, solo superada por Murcia con un 20,6 %. Mientras, la media estatal fue del 12,8 %, mínimo histórico tras reducirse 0,2 puntos respecto a 2024 y 7,2 en comparación con hace diez años.

Canarias registró una tasa de abandono escolar del 15,9 % en 2025/ Archivo RTVC

El abandono educativo temprano se encuentra medido como el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no ha seguido ningún tipo de formación.

Datos nacionales

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señaló que la distancia respecto a la media de la Unión Europea (del 9,4 % en 2024) se ha reducido 3,4 puntos frente a los 9 puntos que existía hace diez años.

La situación del abandono temprano de la educación y la formación en 2025 por comunidad autónoma mantiene diferencias significativas y Murcia destacó en 2025 por tener la tasa más alta, del 20,6 %.

Canarias (15,9 %), Castilla-La Mancha (15,7 %), La Rioja (15,5 %), Baleares (15,2 %) y Extremadura (15 %) presentan también tasas elevadas.

Por otra parte, el 52,5 % de la población entre 25 y 34 años alcanzó en 2025 el nivel de educación superior, situándose por encima de la media europea de 2024 (44 %).