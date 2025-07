Clavijo sostiene que el Estado emplea «tácticas dilatorias» para no hacerse cargo de esos menores inmigrantes solicitantes de asilo. «Una vez más solo nos queda la vía de la Justicia», se queja el presidente canario.

El Ejecutivo canario presentará este viernes una queja ante el Tribunal Supremo por «la nula colaboración» que percibe en el Gobierno de España para cumplir sus autos sobre la acogida de los menores inmigrantes que piden de asilo, que deben pasar a la red de protección del Estado

«Lo sabemos, es lo que nos han dicho. Después de dos autos del Supremo, el Gobierno de España, en las batallitas políticas de Madrid, lo que está demostrando es que no quiere sacar a los menores migrantes de Canarias y no quiere atenderlos. Si los ha dado de alta en el sistema de protección internacional, ha sido obligado por dos autos del Supremo, porque ya le apercibían con multas», ha añadido Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.

Clavijo sostiene que el Estado emplea «tácticas dilatorias» para no hacerse cargo de esos muchachos y él vincula esa situación con la renuncia al cargo de directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Migraciones, Amapola Blasco, que dimitió a principios de mes.

«El viernes, nos veremos en la obligación de notificarle al Supremo la nula colaboración y predisposición del Gobierno de España a cumplir sus autos. Desgraciadamente, una vez más solo nos queda la vía de la Justicia», se ha quejado el presidente canario.

Canarias se quejará al Supremo de la «nula colaboración» con los menores que piden asilo. Imagen de archivo de Cruz Roja atendiendo a menores migrantes. EFE

1.000 menores migrantes solicitantes de asilo

Fernando Clavijo ha subrayado que «las únicas plazas que se han puesto sobre la mesa» por parte del Estado son las de un centro en las islas, el Canarias 50, con lo cual esos menores seguirían en el archipiélago, pero es que, además, ha añadido, «ni siquiera ha iniciado el itinerario (de protección) con la entrevista de los casi 1.000 menores de los que se les ha entregado la documentación«.

Todo ello prueba que a Canarias y a los menores el Estado «los deja solos», considera el presidente canario, que asegura que no entiende por qué su predecesor en el cargo, el ministro Ángel Víctor Torres, «colabora» en dilatar el traslado de los menores.

Preguntado por el proceso para repartir la acogida del resto de los menores no acompañados que no han pedido asilo, tal como dispone la reforma de la Ley de Extranjería, no ha ocultado sus recelos.

«Yo espero cero colaboración de las comunidades autónomas. De todas, la del PP y también de las del PSOE que han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional. Pero, independientemente de que colaboren o no, la ley ya está en vigor y espero que se cumpla y a finales de agosto podamos empezar a derivarlos», ha añadido.

Clavijo ha subrayado que es importante que así sea, porque, a partir de septiembre, el tiempo mejora en la zona del Atlántico situada al sur de Canarias y las condiciones de navegación serán favorables para que de nuevo lleguen a las islas pateras y cayucos.