Gobierno y Consulado, también, han acordado desarrollar iniciativas para que los jóvenes senegaleses acogidos en centros mantengan la conexión cultural con su país de origen

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el cónsul general de Senegal, Mamadou Lo, han mantenido un encuentro donde han destacado la importancia de colaborar para agilizar la documentación de la población menor migrante necesaria para poder residir en España.han acordado desarrollar iniciativas para que los jóvenes sengelases acogidos en centros mantengan la conexión cultural con su país de origen

Canarias y Senegal acuerdan agilizar la documentación de los menores migrantes para residir en España. Europa Press.

Delgado ha resaltado la «importancia de la colaboración» entre ambas administraciones para «agilizar y facilitar» que los menores migrantes procedentes de Senegal, tutelados por el Gobierno canario, «puedan contar con la documentación necesaria para acceder a la residencia en España«, según ha informado la Consejería regional de Infancia en nota de prensa.

También han acordado desarrollar iniciativas para que los jóvenes senegaleses acogidos en centros mantengan la conexión cultural con su país de origen. Asimismo Delgado resaltó la «necesidad de reforzar» los proyectos de colaboración internacional en los países de origen como el de Tierra Firme, con el que el Gobierno canario desarrolla iniciativas de formación para el empleo e inserción sociolaboral dirigida especialmente a la población joven en riesgo de exclusión de países como Senegal, Gambia o Mauritania.

«No solo ayudan a generar empleo de calidad entre la población más joven en su propio país sino que también facilitan vías de cupos regulares de llegadas de población migrante a Europa sin que tengan que jugarse la vida en el Atlántico», apostilló.

«Esfuerzo» del Gobierno de Canarias

Por su parte, el cónsul general de Senegal, Mamadou Lo, quien estuvo acompañado por la cónsul general adjunta, Mama Diedhiou, y la cónsul honoraria, Katia Van Bokel, agradeció la reunión celebrada y destacó el esfuerzo de la consejería para la atención y tutela de menores migrantes senegales, al tiempo que resaltó el «esfuerzo» realizado por el Gobierno de Senegal para «evitar que se pierdan vidas humanas en el mar».

En este sentido, mostró su compromiso para buscar soluciones para que los menores tutelados por la Administración regional «cuenten cuanto antes con su documentación».