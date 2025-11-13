ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

26 cancelaciones aéreas en el aeropuerto de La Palma

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El aeropuerto de La Palma ha sido uno de los más afectados con el paso de la borrasca Claudia teniendo que cancelar casi todos sus vuelos durante la mañana de este jueves

El aeropuerto de La Palma ha tenido que cancelar numerosos vuelos por el viento.

La borrasca Claudia ha afectado a las comunicaciones aéreas y marítimas de Canarias. En el aeropuerto de La Palma se han cancelado 26 vuelos, además de un desvío al aeropuerto de Tenerife Sur.

El aeródromo de La Palma ha sido uno de los que más incidencias ha tenido por el temporal de lluvia y viento.

La mañana de este jueves se han cancelado 16 vuelos con el aeropuerto de Tenerife Norte, dos con Tenerife Sur, otras dos con el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y 1 con Múnich, Alemania. Las rachas de viento de más de 90 km/h han afectado a las comunicaciones aéreas de la isla.

A lo largo de la tarde se espera un cambio de las condiciones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, amainará el viento y los pasajeros que no han podido viajar serán reubicados en otros vuelos.

Puertos

El viento y el oleaje ha tenido sus consecuencias también en las comunicaciones marítimas del archipiélago. En Lanzarote, se ha tenido que cerrar el puerto de Arrecife y en Fuerteventura, Puerto del Rosario ha estado inoperativo por la complicada situación del mar. Aunque el de Lanzarote ya está abierto, a primera hora, las navieras Fred Olsen y Armas no han podido atracar.

A partir de las 18:00 h. se abrirá estará operativo el muelle de Puerto del Rosario.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias redefine el alquiler vacacional

El sector primario canario agradece las lluvias que deja la borrasca Claudia

Incendio en el extractor de una vivienda en Puerto de la Cruz

Clavijo y Urkullu refuerzan la alianza atlántica para proyectar a Canarias como puente con África

El anuncio de la Lotería de Navidad 2025: la emoción que encierra un décimo

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025