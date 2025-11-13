26 cancelaciones aéreas en el aeropuerto de La Palma

El aeropuerto de La Palma ha sido uno de los más afectados con el paso de la borrasca Claudia teniendo que cancelar casi todos sus vuelos durante la mañana de este jueves

El aeropuerto de La Palma ha tenido que cancelar numerosos vuelos por el viento.

La borrasca Claudia ha afectado a las comunicaciones aéreas y marítimas de Canarias. En el aeropuerto de La Palma se han cancelado 26 vuelos, además de un desvío al aeropuerto de Tenerife Sur.

El aeródromo de La Palma ha sido uno de los que más incidencias ha tenido por el temporal de lluvia y viento.

La mañana de este jueves se han cancelado 16 vuelos con el aeropuerto de Tenerife Norte, dos con Tenerife Sur, otras dos con el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y 1 con Múnich, Alemania. Las rachas de viento de más de 90 km/h han afectado a las comunicaciones aéreas de la isla.

A lo largo de la tarde se espera un cambio de las condiciones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, amainará el viento y los pasajeros que no han podido viajar serán reubicados en otros vuelos.

Puertos

El viento y el oleaje ha tenido sus consecuencias también en las comunicaciones marítimas del archipiélago. En Lanzarote, se ha tenido que cerrar el puerto de Arrecife y en Fuerteventura, Puerto del Rosario ha estado inoperativo por la complicada situación del mar. Aunque el de Lanzarote ya está abierto, a primera hora, las navieras Fred Olsen y Armas no han podido atracar.

A partir de las 18:00 h. se abrirá estará operativo el muelle de Puerto del Rosario.