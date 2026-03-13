Las Palmas de Gran Canaria opta a ser representante de España a la candidatura de Capital Europea de la Cultura en 2031

Las Palmas de Gran Canaria opta a ser representante de España en la designación de Capital Europea de la Cultura 2031.

Este viernes, 13 de marzo de 2026, la capital grancanaria ha logrado ser finalista, tras el anuncio del Ministerio de Cultura.

Las Palmas de Gran Canaria está entre las cuatro ciudades finalistas y será en diciembre cuando se conozca cuál de estas cuatro ciudades será definitivamente candidata. La capital grancanaria competirá con Cáceres, Granada y Oviedo.

La designación ha sido realizada por un comité compuesto por diez personas expertas internacionales independientes. Ocho designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura y dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura.

Las ciudades seleccionadas tienen nueve meses para perfeccionar sus candidaturas y el comité se volverá a reunirse el próximo mes de diciembre.

En rueda de prensa en el Ministerio de Cultura, Mlaker ha valorado la «pasión y el compromiso» de las nueve candidaturas presentadas: Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.

En esta fase final, las cuatro ciudades seleccionadas deberán completar, perfeccionar y revisar su expediente de candidatura, sobre la base del programa cultural ya presentado y teniendo en cuenta las recomendaciones del comité de expertos en los informes que emitirán en el plazo de un mes sobre cada uno de los proyectos.

La ciudad europea de la Cultura 2031 española acogerá un programa cultural a lo largo del año que dura su capitalidad e incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.

España será en 2031 por quinta vez Capital de la Cultura

La subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez, ha destacado que España ha sido en cuatro ocasiones Capital Europea de la Cultura y en 2031 lo será por quinta vez.

Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 80 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

El anuncio ha llegado después de que a lo largo de esta semana las nueve ciudades preseleccionadas hayan expuesto los programas de sus candidaturas para albergar la capitalidad europea ante el comité de expertos encargados de la selección.

La Capital Europea de la Cultura es un título anual otorgado por la Unión Europea a una ciudad para destacar la diversidad cultural, promover el diálogo intelectual y estimular el desarrollo cultural, social y económico a largo plazo. La iniciativa, según han subrayado los presentes, nació como un proceso de reflexión continua para valorar la diversidad y las características comunes de las culturas europeas.

El proceso para convertirse en capital cultural se inicia con seis años de antelación y la designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título.