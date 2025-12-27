La Carlos Gimeno High Diving Cup 2025, pionera en Canarias

La semana grande de saltos del Club Natación Metropole incorpora la Carlos Gimeno High Diving Cup 2025 como novedad

El Club Natación Metropole acogió la presentación oficial de la Metropole High Diving & Diving Week 2025, un evento emblemático del calendario internacional de saltos que alcanza su 44 edición y que este año marca un hito al incorporar, por primera vez, una competición de saltos desde gran altura (20 metros) en Canarias: la Carlos Gimeno High Diving Cup.

Esta nueva prueba, impulsada y financiada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, se celebra los días 27 y 28 de diciembre y supone la entrada oficial del high diving en una competición con más de cuatro décadas de tradición. La iniciativa nace con vocación de continuidad y pretende abrir el evento a nuevas modalidades y públicos.

Durante la presentación, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, destacó el carácter pionero de la competición, subrayando que se trata de la primera cita de estas características en el Archipiélago, con participación de saltadores y saltadoras procedentes de distintos países. Sabroso remarcó además la apuesta institucional por esta disciplina emergente y el valor de celebrarla en un club histórico como el Metropole.

Un sueño para Carlos Gimeno

El impulsor del evento, Carlos Gimeno, actual número uno del mundo en high diving, calificó la celebración de la prueba como “un sueño cumplido”, tras años de trabajo para que esta modalidad llegara a Canarias. Gimeno invitó al público a acudir especialmente el domingo, jornada central de la competición, que contará con algunos de los mejores especialistas internacionales y un espectáculo deportivo sin precedentes en las islas.

Por su parte, el doble olímpico Nicolás García Boissier puso en valor el crecimiento y el salto de calidad del evento, que este año contará con la participación de la selección española al completo, así como con medallistas mundiales, campeones de Europa y deportistas olímpicos en París 2024, reforzando el prestigio internacional de la cita. En su honor, el tradicional Open Internacional de Saltos del Metropole pasa a denominarse Nicolás García Boissier Diving Cup.

La vicepresidenta del club, María Luisa Martínez, destacó la trayectoria del Metropole como organizador del Open Internacional de Saltos más antiguo de España y subrayó que la incorporación del high diving conecta la tradición del club con la innovación y la captación de nuevos públicos.

En cuanto a la participación, la Carlos Gimeno High Diving Cup reunirá a 22 saltadores de alto nivel, distribuidos en categorías profesional masculina, profesional femenina y freestyle. La competición se desarrollará en formato de exhibición deportiva desde una plataforma provisional situada a 20 metros de altura, con figuras destacadas del panorama internacional.

La jornada del sábado estará dedicada a entrenamientos oficiales y exhibiciones, mientras que el domingo se disputará la competición principal, con finales en las tres categorías y la entrega de trofeos, consolidando una cita histórica para el deporte canario y el salto internacional.