El cambio sustituye a Teodoro Sosa y genera discrepancias con la escisión Municipalistas Primero Canarias

El consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, ha sido designado como nuevo portavoz del grupo de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Gran Canaria, en sustitución de Teodoro Sosa, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible.

Carmelo Ramírez en una imagen de archivo

Fuentes de Municipalistas Primero Canarias, partido fundado por Sosa y otros cargos que abandonaron NC, confirmaron que la decisión se tomó el pasado lunes, mientras Sosa se encontraba de descanso fuera de la isla. El nombramiento contó con el apoyo del presidente del Cabildo, Antonio Morales, y de los cinco consejeros de NC, mientras que Raúl García Brink, que también se integró en Municipalistas Primero Canarias, votó en contra.

Carmelo Ramírez asumirá oficialmente la portavocía en el pleno de este viernes del Cabildo de Gran Canaria.

Reacciones y perspectivas políticas

En un comunicado, Primero Canarias manifestó que respeta la decisión, aunque considera que responde a las presiones de la antigua dirección de NC y representa un retroceso en la renovación política del grupo. Para esta formación, la portavocía es de “escasa trascendencia social y poca relevancia política”.

El cambio permite además que Teodoro Sosa hable con voz propia, manteniendo como prioridad el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía en las elecciones de 2023. Por otro lado, fuentes del partido adelantaron que seguirán trabajando por la Mesa de la Unidad, con el objetivo de consolidar un grupo nacionalista que defienda los intereses de Canarias en el Congreso de los Diputados.