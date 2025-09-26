En la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no tendrán voto el público para evitar el «efecto influencer»

Adiós al voto del público en la elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Es la decisión que ha anunciado la concejalía de fiestas de la capital tinerfeña para evitar el efecto «influencer». Vemos de qué se trata.

Hasta este mismo año, el voto del público era fundamental en la elección de la fantasía ganadora en la una de las galas más importantes del carnaval. Pero esta edición será diferente, ya no contará la opoinión de la ciudadanía.

Lo han pedido los propios diseñadores. Quieren que se centre la atención se centre en las fantasías y no en las mujeres que las visten y que, en ocasiones, cuentan con miles de seguidores en sus redes. Esto, creen, desvirtúa el fin último de este concurso. Han pedido que su trabajo sea valorado por profesionales que los tengan delante en directo.

La decisión despierta opiniones para todos los gustos en la calle. En cualquier caso, el ayuntamiento de la ciudad está buscando otras alternativas para que el público pueda participar de alguna manera.