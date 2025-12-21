Los Nietos de Sarymanchez y Yoruba abrirán los concursos de murgas y comparsas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La murga Los Nietos de Sarymanchez y la comparsa Yoruba abrirán, respectivamente, los concursos de murgas y comparsas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo de 2026.

37 grupos se subirán al escenario de Santa Catalina. 18 grupos adultos y cinco infantiles elevarán sus voces para lograr un puesto en el podio y dos serán invitados a dar cuenta de su solvencia, mientras que siete comparsas adultas se medirán con coreografías y cinco grupos infantiles bailarán a modo de exhibición.

El Carnaval de «Las Vegas» ha celebrado este sábado 20 de diciembre el sorteo del orden con el que actuarán en los concursos los grupos inscritos en la próxima edición de la fiesta.

Concurso de Murgas

El concurso de murgas se celebrará en cuatro fases que serán los días 2, 3, 4 y 5 de febrero. La murga más longeva de las activas, Los Nietos de Kika, será la telonera de la final, el 7 de febrero; y Los Star compartirá sus voces y su trabajo con la afición abriendo la cuarta y se medirá con sus compañeros en la categoría de vestuario.

Tras el sorteo celebrado este viernes, el resultado es el siguiente:



Primera fase, lunes 2 de febrero

Los Nietos de Sarymanchez

Trabalonas

Gambusinos

Las Crazy Trotas

Los Chacho Tú

Segunda fase, martes 3 de febrero

Majaderos

Las Quisquillosas

Los Twitty’s

Las Despistadas

Los Chancletas

Tercera fase, miércoles 4 de febrero

Legañosas

Traviesas

Golisnionas

Los Serenquenquenes

Cuarta fase, jueves 5 de febrero

Los Star (solo compiten en vestuario)

Lady’s Chancletas

Kikirinietas

Los Trapasones

Los Legañosos

En la imagen, el orden de participación de las murgas adultas. Fotografía: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Murgas infantiles, sábado 24 de enero

La cantera que compite en 2026, el día 24 de enero, la conforman las murguitas Los Legañositos, Los Biznietos de Sarymanchez, Los Chachitos, Los Trapasitos y Los Nietitos de Kika. Este es el orden de participación:

Los Chachitos

Los Trapasitos

Los Biznietos de Sarymanchez

Los Nietitos de Kika

Los Legañositos

En la imagen, el orden de participación de las murgas infantiles

Comparsas Adultas, viernes 6 de febrero

El viernes 6 de febrero llegará el concurso de comparsas con siete grupos; la vigente campeona Baracoa, Chiramay, Yoruba, Cayo Mambí, Kisamba y la comparsa de nueva creación Nasáu, de Arucas, que bailará por primera vez en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, junto con Guaracheros, que llegarán desde el municipio conejero de Tías. Este es el orden de particpación:

Yoruba

Nasáu

Guaracheros

Kisamba

Cayo Mambí

Baracoa

Chiramay

En la imagen, el orden de participación de las comparas adultas

Comparsas infantiles, domingo 1 de febrero

Las jóvenes comparsas que exhibirán su talento, fuera de concurso, el domingo 1 de febrero, son Lianceiros Junior, Brisa de Volcán, Yurimagua Junior, Rayo de Luna Junior y Tropicana Infantil. Este es el orden de participación:

Brisa de Volcán

Rayo de Luna Junior

Yurimagua Junior

Tropicana Infantil

5 Lianceiros Junior

En la imagen, el orden de participación de las comparsas infantiles

Concurso de Disfraces Adultos, sábado 31 de enero

Categoría individual

Francisco José Cabrera Santana

Vicente Boned Rivas

Ione López Marrero

Héctor Jesús García Barrera

César Arévalo

Silvia Arbelo González

Kilian León León

En la imagen el orden de participación del concurso de disfraces adultos en la categoría individual

Categoría grupal

Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera

Danza Las Palmas

Las Mamachicho

Kalipso

Salta Conmigo Suleica Borges

Las chicas y chicos U.P.

Las jembras de Paco

Escuelas artísticas de Mogán

Los cachorros del Carnaval

World Entertainment School

Amanecer Rociero

Jeanette Dorta Dance Studio

Chiara’s Girl’s

Infinity Glow

JD Dance Studio

Henko Dance Studio

Uniks

Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez

¿Real Gangster? La fábrica de la danza

En la imagen, el orden de participación del concurso de disfraces adultos en la categoría de grupo

Sorteo del orden de participación en los concursos

El sorteo para conocer el orden de participación en los concursos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebró en el parque Santa Catalina. Fue conducido por el presentador de televisión Daniel Calero y contó con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias, y del concejal de Carnaval, Héctor Alemán.

Antes del comienzo del sorteo, la alcaldesa dedicó unas emotivas palabras a todos los participantes y destacó que “los grupos son el alma de la fiesta”. Igualmente, puso en valor su esfuerzo y dedicación para dar lo mejor de sí mismos cada año.

Por su parte, Héctor Alemán participó en su primer acto como concejal de Carnaval. En tal sentido, agradeció a la alcaldesa el haber depositado su confianza en él para estar al frente de esta fiesta. Asimismo, mostró su compromiso “para hacer del 50 aniversario del Carnaval la mejor edición de la fiesta”.

Tanto la alcaldesa como el concejal quisieron recordar y agradecer la labor y trayectoria de Inmaculada Medina en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.