Los Nietos de Sarymanchez y Yoruba abrirán los concursos de murgas y comparsas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
La murga Los Nietos de Sarymanchez y la comparsa Yoruba abrirán, respectivamente, los concursos de murgas y comparsas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo de 2026.
37 grupos se subirán al escenario de Santa Catalina. 18 grupos adultos y cinco infantiles elevarán sus voces para lograr un puesto en el podio y dos serán invitados a dar cuenta de su solvencia, mientras que siete comparsas adultas se medirán con coreografías y cinco grupos infantiles bailarán a modo de exhibición.
El Carnaval de «Las Vegas» ha celebrado este sábado 20 de diciembre el sorteo del orden con el que actuarán en los concursos los grupos inscritos en la próxima edición de la fiesta.
Concurso de Murgas
El concurso de murgas se celebrará en cuatro fases que serán los días 2, 3, 4 y 5 de febrero. La murga más longeva de las activas, Los Nietos de Kika, será la telonera de la final, el 7 de febrero; y Los Star compartirá sus voces y su trabajo con la afición abriendo la cuarta y se medirá con sus compañeros en la categoría de vestuario.
Tras el sorteo celebrado este viernes, el resultado es el siguiente:
Primera fase, lunes 2 de febrero
- Los Nietos de Sarymanchez
- Trabalonas
- Gambusinos
- Las Crazy Trotas
- Los Chacho Tú
Segunda fase, martes 3 de febrero
- Majaderos
- Las Quisquillosas
- Los Twitty’s
- Las Despistadas
- Los Chancletas
Tercera fase, miércoles 4 de febrero
- Legañosas
- Traviesas
- Golisnionas
- Los Serenquenquenes
Cuarta fase, jueves 5 de febrero
- Los Star (solo compiten en vestuario)
- Lady’s Chancletas
- Kikirinietas
- Los Trapasones
- Los Legañosos
Murgas infantiles, sábado 24 de enero
La cantera que compite en 2026, el día 24 de enero, la conforman las murguitas Los Legañositos, Los Biznietos de Sarymanchez, Los Chachitos, Los Trapasitos y Los Nietitos de Kika. Este es el orden de participación:
- Los Chachitos
- Los Trapasitos
- Los Biznietos de Sarymanchez
- Los Nietitos de Kika
- Los Legañositos
Comparsas Adultas, viernes 6 de febrero
El viernes 6 de febrero llegará el concurso de comparsas con siete grupos; la vigente campeona Baracoa, Chiramay, Yoruba, Cayo Mambí, Kisamba y la comparsa de nueva creación Nasáu, de Arucas, que bailará por primera vez en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, junto con Guaracheros, que llegarán desde el municipio conejero de Tías. Este es el orden de particpación:
- Yoruba
- Nasáu
- Guaracheros
- Kisamba
- Cayo Mambí
- Baracoa
- Chiramay
Comparsas infantiles, domingo 1 de febrero
Las jóvenes comparsas que exhibirán su talento, fuera de concurso, el domingo 1 de febrero, son Lianceiros Junior, Brisa de Volcán, Yurimagua Junior, Rayo de Luna Junior y Tropicana Infantil. Este es el orden de participación:
- Brisa de Volcán
- Rayo de Luna Junior
- Yurimagua Junior
- Tropicana Infantil
- 5 Lianceiros Junior
Concurso de Disfraces Adultos, sábado 31 de enero
Categoría individual
- Francisco José Cabrera Santana
- Vicente Boned Rivas
- Ione López Marrero
- Héctor Jesús García Barrera
- César Arévalo
- Silvia Arbelo González
- Kilian León León
Categoría grupal
- Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera
- Danza Las Palmas
- Las Mamachicho
- Kalipso
- Salta Conmigo Suleica Borges
- Las chicas y chicos U.P.
- Las jembras de Paco
- Escuelas artísticas de Mogán
- Los cachorros del Carnaval
- World Entertainment School
- Amanecer Rociero
- Jeanette Dorta Dance Studio
- Chiara’s Girl’s
- Infinity Glow
- JD Dance Studio
- Henko Dance Studio
- Uniks
- Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez
- ¿Real Gangster? La fábrica de la danza
Sorteo del orden de participación en los concursos
El sorteo para conocer el orden de participación en los concursos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebró en el parque Santa Catalina. Fue conducido por el presentador de televisión Daniel Calero y contó con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias, y del concejal de Carnaval, Héctor Alemán.
Antes del comienzo del sorteo, la alcaldesa dedicó unas emotivas palabras a todos los participantes y destacó que “los grupos son el alma de la fiesta”. Igualmente, puso en valor su esfuerzo y dedicación para dar lo mejor de sí mismos cada año.
Por su parte, Héctor Alemán participó en su primer acto como concejal de Carnaval. En tal sentido, agradeció a la alcaldesa el haber depositado su confianza en él para estar al frente de esta fiesta. Asimismo, mostró su compromiso “para hacer del 50 aniversario del Carnaval la mejor edición de la fiesta”.
Tanto la alcaldesa como el concejal quisieron recordar y agradecer la labor y trayectoria de Inmaculada Medina en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.