El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria estrenará en su próxima edición «Divas por la corona», un nuevo concurso en el que 8 participantes se medirán sobre un cuadrilátero en batallas lipsync para coronarse con el título de mejor transformista de «Las Vegas».

En «Divas por la corona» se elegirá a la transformista más completa y con mejor espectáculo mediante las conocidas batallas de lipsync, perfecta sintonía en la ejecución del playback.

El concurso se celebrará el 26 de febrero, a las 21:00 horas en el escenario principal del Carnaval en el parque Santa Catalina. Los ocho participantes harán un espectáculo individual previo a modo de presentación. La música será elegida por cada uno de ellos y durará como máximo 2 minutos.

El concurso tendrá cuartos de final, semifinal y final.

En los cuartos de final habrá cuatro batallas entre los participantes que han pasado previamente el casting. Los cuatro ganadores se medirán en combate en la semifinal en dos batallas. Los dos participantes que hayan llegado a la final competirán por el título de mejor diva del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

El último que quede en pie sobre el cuadrilátero recibirá, además del trofeo, la cuantía económica de 1.100 euros. La segunda finalista también se llevará un trofeo y 600 euros.

La organización elegirá la música

Para defender sus espectáculos, será la organización la que elija la música que les será facilitada previamente con el fin de que puedan preparar su puesta en escena que no podrá superar los 3 minutos.

Un jurado designado por Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria será el que puntúe la fantasía y originalidad del vestuario, así como el humor, coreografía o el playback de la interpretación artística.

Los concursantes contarán sobre el ring con un baúl para guardar los elementos o accesorios que deseen emplear durante su actuación para sorprender al público, complementar el número o formar parte del vestuario.

Plazo para la inscripción

Los interesados tienen de plazo para presentar la inscripción desde este viernes 19 de diciembre hasta el próximo 12 de enero. Las normas y directrices redactadas en las bases de participación, que se encuentran publicadas en la página web lpacarnaval.com, recogen que con todas las solicitudes recibidas se realizará un casting para seleccionar a los ocho participantes.



