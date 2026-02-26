Ocho participantes compiten sobre un cuadrilátero instalado en el parque de Santa Catalina para alzarse con la codiciada corona

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue innovando y sumando nuevos espectáculos a su vibrante programa oficial. El icónico parque de Santa Catalina se ha convertido en el escenario de un formato completamente inédito en la historia de las fiestas.

Vídeo RTVC

Se trata del ‘Concurso de divas por la corona’, una gala de estreno que promete llenar la noche de ritmo, purpurina y mucha rivalidad artística.

En esta primera edición, ocho participantes medirán sus fuerzas subiéndose a un cuadrilátero diseñado especialmente para albergar estos duelos.

El arte de la sincronización labial

El objetivo principal de las concursantes es conquistar al jurado realizando la mejor técnica de lipsync. Esta popular disciplina consiste en demostrar la capacidad de mover los labios en perfecta sincronía con una pista musical, interpretando la canción con la máxima intensidad y expresividad posible.

Pero más allá de la competición pura y dura, la organización ha destacado que el evento busca dar visibilidad al colectivo.

El propósito fundamental de esta noche es poner en valor el enorme esfuerzo y el meticuloso trabajo que realizan los artistas del transformismo.

Taconeo, vestuarios y «fuego» en el escenario

En los momentos previos al inicio de la gala, los nervios, la emoción y las ganas de espectáculo son los grandes protagonistas en la zona de camerinos. Los propios participantes destacaron ante las cámaras que el Carnaval ya pedía a gritos un espacio dedicado exclusivamente a este formato, repleto de «transformismo, taconeo y batallas de lipsync«.

A pesar de que las condiciones meteorológicas no han acompañado durante la jornada, las divas han asegurado tener una enorme ilusión y unas inmensas ganas de «prender fuego» al escenario.

El público asistente podrá disfrutar de unos espectaculares vestuarios, preparados durante meses, y de una auténtica lucha artística donde las concursantes lo darán todo para coronarse como las reinas de la noche.