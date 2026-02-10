Carnaval y San Valentín se cuelan esta semana en el programa ‘Charlas de Cine’ de La Radio Canaria

Este martes a las 23:00 horas el espacio radiofónico combina actualidad cinematográfica, propuestas temáticas de temporada y una cita con el público en Multicines Tenerife El programa ‘Charlas de Cine‘ de La Radio Canaria emite este martes a las 23:00 horas una nueva entrega en la que el Carnaval y San Valentín marcan el contenido de una edición que analizará títulos como ‘Primate‘ y el estreno de una nueva versión de ‘Cumbres Borrascosas‘, además de incluir un repaso a personajes de la animación propuestos como inspiración para disfraces carnavaleros y de recorrer la actualidad cinematográfica y televisiva. La principal apuesta del espacio para este mes de febrero es una historia romántica poco frecuente basada en la amistad y la complicidad. El director del programa, Manuel Díaz Noda, explica que existe un acuerdo entre ‘Charlas de Cine‘ y Multicines Tenerife para celebrar el día de San Valentín con antelación. El 11 de febrero a las 19:00 horas se proyectará ‘El Cartero (y Pablo Neruda)‘, cinta de 1994 protagonizada por Massimo Troisi y Philippe Noiret que narra la relación del poeta chileno con el cartero que le llevaba la correspondencia durante su exilio en la isla de Capri. Análisis de los estrenos

El programa también abordará el reciente estreno en España de la serie ‘Más que Rivales‘, fenómeno televisivo cuyo impacto analizará el equipo. La producción ha impulsado a sus protagonistas, Hudson Williams y Connor Storrie, al estrellato televisivo y los ha situado como nuevos referentes para la comunidad LGTBIQA+.

En el apartado de estrenos, la cartelera de la semana llega marcada por ‘Ruta de Escape‘, thriller de acción que reúne a Chris Hemsworth y Mark Ruffalo junto a Barry Keoghan y Halle Berry. Asimismo, ‘No Hay Otra Opción‘ supone el regreso del cine coreano de primer nivel y de uno de sus principales cineastas, Park Chan-Wook, conocido por títulos como ‘Old Boy‘ o ‘Decision to Leave‘.

El estreno destacado para la semana de San Valentín es ‘Cumbres Borrascosas‘, nueva adaptación de la novela de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell, cineasta de ‘Una Joven Prometedora‘ y ‘Saltburn‘, con Margot Robbie y Jacob Elordi como pareja protagonista.

El espacio refuerza su vertiente de opinión crítica con el análisis de ‘Hellboy. El Hombre Retorcido‘ y ‘Primate‘. El equipo desmenuza la nueva entrega del personaje creado por Mike Mignola, recibida con entusiasmo por el público en la pasada edición del Festival de Sitges.

La edición incluye además propuestas vinculadas al Carnaval. El colaborador Tamo Castellano ofrecerá un repaso por personajes de la animación que pueden servir de inspiración para disfraces.

La sección compartida Expediente Méliès, realizada conjuntamente por ‘Crónicas de San Borondón‘ y ‘Charlas de Cine‘, dedica un especial a la controversia sobre la figura de William Shakespeare y la autoría de sus obras, coincidiendo con el estreno de ‘Hamnet‘, que ha reactivado el interés por la biografía del dramaturgo.