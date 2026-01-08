Carnaval TV: 50 años de historia contada en redes

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria repasa en redes sus primeros 50 años de vida, tras la recuperación de la fiesta, desde las redes sociales recordando anécdotas e hitos de su historia

Instagram y Facebook, las plataformas de Meta, se convierten en vehículo de Carnaval TV, piezas audiovisuales de difusión semanal con las que se interactúa con agentes, protagonistas y afición del mundo carnavalero de Las Palmas de Gran Canaria. Celebra el 50 aniversario de su Carnaval, desde su recuperación tras la dictadura.

Curiosidades, personajes y anécdotas del Carnaval

Con el ánimo de poner en valor su recorrido, desde los perfiles en redes sociales, la Fiesta de Interés Turístico Internacional comparte anécdotas e hitos fundamentales. También curiosidades que pertenecen a la hemeroteca registrada.

Tanto en X como en Meta se distribuyen contenidos relacionados no solo con la actualidad del evento, sino que, en este año especial, dedican una mirada retrospectiva en homenaje a personas y hechos que han contribuido al desarrollo de esta fiesta.

Hilos y vídeos

En X, las publicaciones se centran en la actualidad y en hilos de reseñas de cómo fue cada edición del carnaval. En las redes de Meta, se apuesta, tanto en Facebook como en Instagram, por contenidos de alto impacto visual. De ahí que sea el espacio escogido para publicar adaptaciones de creatividades y píldoras audiovisuales presentadas como Carnaval TV.

Este es un nuevo espacio en el que, cada domingo, se viaja por la historia de la fiesta con entrevistas a sus protagonistas o a personajes inolvidables. También recuperan momentos o recordan a los míticos pioneros. Es también la plataforma para interactuar con la afición y dedicar sorpresas que redunden en ese sentir colectivo que despierta el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

El día a día de cada edición, además, se registra en Tik-Tok y Flickr. Las informaciones relevantes para el público foráneo se encuentran disponibles en la versión en inglés de la web y son difundidas en los perfiles en inglés en Facebook y X.