Los Carneros de Tigaday hacen su segunda salida de estos carnavales

Este evento forma parte del tradicional carnaval de la isla de El Hierro

En El Hierro se vive este martes una tarde muy especial con su carnaval tradicional donde los Carneros de Tigaday vuelven a las calles. Esta se trata de la segunda salida en estas fiestas, donde todo estaba listo para dar comienzo a las 15:00.

Zaleas han ido tomando forma y fuerza en los Carneros de Tigaday, una tarea que sigue guardando su esencia y su secreto. Para ello, todo se prepara y se deja listo en la Casa del Miedo, lugar que ha abierto las puertas a RTVC para mostrar las herramientas de la celebración que a partir de las cinco comenzarán a tomar forma.

El betún será protagonista entre sustos y risas en las carreras de los Carneros de Tigaday / EFE/ Gelmert Finol

El pasado domingo fue la primera salida de los Carneros; este martes es la segunda, aprovechando este martes de Carnaval. Una tradición que logra recuperarse gracias a Benito y Ramón Padrón. Ya saben, betún y miedo a partes iguales.





