El betún ha sido como cada año el protagonista en las carreras de los Carneros de Tigaday. Una tradición festiva por carnaval que ha reunido a cientos de personas

Las calles de La Frontera, en la isla de El Hierro, volvieron a llenarse de tradición, adrenalina y diversión con la celebración de los populares Carneros de Tigaday, una de las manifestaciones festivas más singulares del carnaval herreño.

La tradición toma las calles

Los vecinos ataviados con pieles y cornamentas irrumpieron corriendo por la vía principal, recreando la ancestral representación de los carneros. La escena, cargada de simbolismo y espectáculo, estuvo marcada por la energía de los participantes, que persiguieron a los asistentes entre risas, sustos y un ambiente festivo que congregó a numeroso público.

Antes del inicio del recorrido, se advertía a los asistentes mediante señalización específica del carácter de la actividad. Se trata de una tradición que implica contacto físico con el público, por lo que la participación se realiza bajo la premisa del respeto y la convivencia.

Un espectáculo participativo

Durante esta jornada los carneros recorrieron la calle principal mientras interactuaban con el público. En algunos momentos, los participantes simularon embestidas y juegos tradicionales que forman parte del folclore local. Varios asistentes terminaron en el suelo, envueltos en las pieles de los carneros, en escenas que provocaron carcajadas entre los espectadores y que reflejan el carácter lúdico de esta celebración.

La actividad contó con la presencia de numerosos curiosos y visitantes, muchos de ellos equipados con cámaras y teléfonos móviles para inmortalizar el espectáculo. El ambiente fue en todo momento festivo y familiar.

Tradición, identidad y carnaval

Los Carneros de Tigaday forman parte del patrimonio cultural del municipio y constituyen uno de los actos más esperados del carnaval herreño. La tradición simboliza la conexión con el mundo rural y ganadero de la isla, además de mantener vivas costumbres transmitidas de generación en generación.

Al término del recorrido, algunos participantes destacaron el orgullo de mantener viva esta tradición y subrayaron el carácter integrador de la fiesta.

La celebración de los Carneros de Tigaday vuelve así a consolidarse como uno de los eventos más representativos del carnaval en El Hierro, atrayendo cada año a más público.