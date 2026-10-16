Nareme Melián es el autor del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027. La obra «El legado de un Imperio» se dio a conocer este viernes 16 de octubre en la plaza del Príncipe y será la imagen de la fiesta dedicada a «Roma Eterna: El imperio del Carnaval».

Informa: Redacción Informativos RTVC

El cartel ganador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

El cartel ganador recibe un premio de 12.000 euros y se convierte en la imagen oficial del Carnaval 2027. Según ha informado el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el cartel obtuvo un total de 4.731 votos. También ha agradecido a las más de 15.000 personas que participaron en la votación.

Naeme Melián recibe el premio del cartel ganador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife / Andrea Delgado

Galería de imágenes con los cinco carteles finalistas parala edición de ‘Roma Eterna’

El jurado eligió estos cinco trabajos entre 41 candidaturas:

«La grandeza de Roma, el alma del Carnaval», de Ayoze Felipe Gómez

Ayoze Felipe Gómez un gran busto de inspiración romana, como el tema del carnaval, centra su propuesta. Un romano caracterizado de carnaval con la característica nariz roja de los payasos. Sobre su cabeza una estructura que recuerda al Coliseo pero que concentra a músicos, personajes disfrazados y figuras festivas. En el cartel también destaca una gran cabeza de pez de ojos saltones y labios rojos, en alusión a otro momento destacado de la fiesta del carnaval, como es el entierro de la sardina.

«Roma eterna», de Eduardo Puyol

El cartel es una escena de inspiración mitológica y romana. La composición reúne varias figuras y símbolos clásicos, entre ellos un guerrero con casco, escudo y espada, una mujer con una lira, criaturas fantásticas, ánforas, columnas y una arquitectura que remite al Coliseo. Destaca por sus colores vivos y formas curvas.

«Ave Chicha, los que van a gozar te saludan», de Juliana Serrano

Juliana Serrano convierte el Carnaval en una escena de desfile con claras referencias a Roma y a Santa Cruz de Tenerife. Una gran sardina vestida como un emperador romano, es protagonista sobre una carroza. Delante de ella corren tres personajes con referencias carnavaleras. El cartel reúne una iconografía clásica con elementos que son típicos de la capital tinerfeña, como el Auditorio de Tenerife y el edificio del Cabildo.

«Columna Imperii Carnavalis», de Lucía Casanova

En la obra de Lucía Casanova toda la composición gira en torno a una gran columna vertical. En su parte superior aparece una figura de inspiración romana, con casco y penacho, acompañada de un pez dorado y otros elementos clásicos. A partir de ahí, la columna se divide en diferentes franjas que reúnen escenas, personajes y símbolos relacionados con la historia y el imaginario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

«El legado de un Imperio», de Nareme Melián

Cada finalista recibe 1.000 euros por su propuesta. Puedes ver todas las propuestas en los carteles finalistas del Carnaval de Santa Cruz 2027.

Presentación del cartel: hora y lugar

El cartel se presentó el viernes 16 de octubre a las 20:30 horas en la plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. Después hubo una verbena gratuita con el cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun y la Maquinaria Band.

Cómo se eligió el cartel

El jurado ha estado formado por Humberto Gonar, Santi Castro, Enrique Camacho, Yeray Piñero, Erik Air, Astrid González, Adjomar González Pérez y Patricia Hodgson. La votación pública estuvo abierta del 5 al 12 de octubre en carnavaldetenerife.com.

Cuándo es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

La Gala Inaugural será el 22 de enero de 2027 y los actos en la calle se celebrarán del 19 al 28 de febrero. Unas fechas que este año traen novedades debido a problemas logísticos para montar el escenario del carnaval dada la proximidad del fin de las fiestas navideñas.