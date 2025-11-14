ES NOTICIA

Santa Cruz de Tenerife presenta su cartel del carnaval 2026

Virginia Gallo
Virginia Gallo
Toda la actualidad del Carnaval en Canarias 2026 en RTVC

Aunque faltan semanas para el arranque oficial del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, este viernes se presenta oficialmente el cartel del carnaval de las fiestas del próximo año

El cartel anunciador del carnaval de Santa Cruz de Tenerife se conocerá este viernes 14 de noviembre. Cinco propuestas fueron las finalistas y se sometieron a votación popular hasta el 31 de octubre.

Hoy se conocerá la propuesta que se convertirá en la imagen gráfica que representará al carnaval que en su próxima edición estará dedicado a los Ritmos Latinos.

Las cinco obras finalistas a ser el cartel 2026

cartel finalista carnaval 2026 Santa Cruz de Tenerife Alfonso Bravo "El mismo latido"
cartel finalista carnaval Santa Cruz de Tenerife 2026 propuest Héctor Exposito "Es más bello vivir bailando"
cartel finalista carnaval 2026 Santa Cruz de Tenerife propuesta de Juliana Serrano "don cartón pintado"
cartel finalista carnaval 2026 Santa Cruz de Tenerife propuesta de Lía de Paz "Tumbao y son"
cartel finalista carnaval 2026 Santa Cruz de Tenerife propuesta de Aron Morales "Desde bien lejitos vengo"

Las cinco propuestas finalistas son:

  • “El mismo latido”, de Alfonso Bravo.
  • “Es más bello vivir bailando”, de Héctor Expósito.
  • “Don Cartón Pintado”, de Juliana Serrano.
  • “Tumbao y Son”, de Lía de Paz.
  • “Desde bien lejitos vengo”, de Aron Morales.

Hora y lugar de la presentación del cartel anunciador del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La presentación del cartel anunciador será en la calle de La Noria, en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 20:00 horas. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Fiestas, Javier Caraballero serán los encargados del anuncio. Lo harán con los cinco artistas finalistas presentes en el escenario.

El cartel anunciador del carnaval tiene una gran historia detrás e incluso grandes artistas como Mariscal, César Manrique o Dámaso, entre otros, hicieron su propia propuesta par las fiestas.

Jurado que seleccionó las obras finalistas

Para este 2026 ha sido un año récord de propuestas presentadas. Hasta 62 trabajos optaron a convertirse en cartel del carnaval. Tras una primera selección cinco son las propuestas finalistas de las que saldrá el cartel ganador.

La propuesta ganadora además de convertirse en la imagen del carnaval, su autor conseguirá de premio 12.000 mil euros.

El jurado que preseleccionó las obras lo formaron:

  • Alejandro Tosco, artista plástico y referente del arte contemporáneo
  • Patricia Delgado, artista gráfica especializada en grabado, ilustración y artes gráficas
  • Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente
  • Alexis Santana, diseñador de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025
  • Leo Martínez, diseñador de moda y vestuario escénico, referente del Carnaval y la alta costura en Tenerife
  • Daniel Pages, diseñador gráfico y director artístico del Carnaval 2026
  • Paula Álvarez, profesional de marketing y comunicación, también directora artística del Carnaval 2026
  • Yeray Piñero, productor de artes escénicas y director artístico del Carnaval 2026.

