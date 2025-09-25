Santa Cruz de Tenerife recibe 62 propuestas para elegir la imagen oficial de su fiesta más internacional

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene cifras históricas. El concurso del cartel anunciador cerró con 62 candidaturas, el mayor número en los últimos años.

Una respuesta sin precedentes en proceso abierto y participativo

El alcalde José Manuel Bermúdez destacó que esta edición supera con creces las anteriores: 16 propuestas en 2024 y 40 en 2023. “Se reafirma el interés por formar parte de la historia del Carnaval”, señaló. El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó que el nuevo formato “ha calado entre los artistas de distintas disciplinas” y ha permitido alcanzar un récord de participación.

El concurso, convocado el 22 de julio por Fiestas de Santa Cruz, estaba dirigido a profesionales del diseño gráfico, ilustración, fotografía y otras artes visuales. El plazo concluyó el 19 de septiembre. Los aspirantes debían contar con titulación oficial o una trayectoria profesional mínima de un año. La temática de esta edición rinde homenaje a los ritmos latinos.

Selección y votación pública

Un comité evaluador elegirá cinco finalistas, cada uno premiado con 1.000 euros. Dispondrán de 20 días, hasta el 18 de octubre, para desarrollar la imagen completa. Del 20 al 30 de octubre, el público votará la propuesta ganadora, que recibirá 12.000 euros y se convertirá en la imagen oficial del Carnaval 2026.

El jurado lo integran figuras como el artista plástico Alejandro Tosco, la ilustradora Patricia Delgado, el diseñador Leo Martínez o el creador Daniel Pagés, entre otros. El concejal Javier Caraballero actuará como presidente con voz, pero sin voto. La secretaría recae en María José Gómez Padilla, técnica de Fiestas de Santa Cruz.

El fallo del jurado y la presentación oficial del cartel abrirán la cuenta atrás hacia el Carnaval 2026, que este año dedicará su homenaje a los ritmos latinos.