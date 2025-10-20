Santa Cruz de Tenerife vota por el cartel del carnaval 2026

A partir de las 20:00 horas se abrirá el plazo para que el público pueda votar por el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El cartel del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 saldrá de la votación popular de los cinco carteles finalistas para la próxima edición de la fiesta.

Cabalgata anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025

Plazos y dónde poder votar por el carnaval

La votación del cartel del carnaval, que este año estará dedicado a los Ritmos Latinos, estará abierta durante diez días, desde el 20 de octubre hasta el 30 de octubre.

La votación se realizará a través de la página web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife www.carnavaldetenerife.com

Cada persona solo podrá votar una vez por su propuesta favorita.

Récord de propuestas presentadas para la imagen del carnaval 2026

62 propuestas se presentaron para ser la imagen del próximo carnaval chicharrero pero solo cinco han pasado a la fase final, tras una selección del jurado.

Los autores de las obras finalistas son: Juliana Serrano, Arón Morales Pérez, Alfonso Bravo, Héctor Expósito y Lía de Paz Franchy. Entre ellos se elegirá el cartel de la fiesta.

Premios para la obra que consiga ser la ganadora del cartel del carnaval chicharrero

El cartel que consiga un mayor número de votos será proclamado como imagen oficial del Carnaval 2026. Su autor o autora recibirá un premio de 12.000 euros. Además, cada uno de los cinco finalistas conseguirá un premio de 1.000 euros.

Cartel del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025

En la última edición el cartel del carnaval de Santa Cruz de Tenerife fue obra de la artista nigeriana REWA. Una obra que se inspiraba en el tema del carnaval de la edición de 2025 dedicado a ‘Secretos de África’.

Te puede interesar: