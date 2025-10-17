Hay cinco propuestas para el cartel del carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. La votación estará abierta del 20 al 30 de octubre

Cartel anunciador de la votación para el cartel del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrira el lunes, 20 de octubre, a partir de las 20:00 horas, el plazo para la votación popular del cartel anunciador del Carnaval 2026. Un carnaval que este año estará dedicado a los Ritmos Latinos. Será en ese momento cuando se conozcan las cinco obras finalistas.

Tras batir récord de participación con un total de 62 propuestas presentadas, el jurado del concurso ha seleccionado cinco obras que optan a ser la imagen oficial del carnaval. Los autores son: Juliana Serrano, Arón Morales Pérez, Alfonso Bravo, Héctor Expósito y Lía de Paz Franchy.

El público podrá participar en la elección del cartel ganador a través de la página web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife www.carnavaldetenerife.com. Será entre los días 20 y 30 de octubre. Cada persona podrá emitir un único voto por su propuesta favorita.

El cartel que consiga un mayor número de votos será proclamado como imagen oficial del Carnaval 2026. Su autor o autora recibirá un premio de 12.000 euros. Además, cada uno de los cinco finalistas ha sido premiado con 1.000 euros.

Bermúdez: «La participación ciudadana forma parte del alma de nuestro carnaval»

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, aseguró que “el Carnaval de Santa Cruz es una fiesta que pertenece a su gente, y por eso queremos que sean los propios chicharreros y chicharreras quienes elijan la imagen que los representará en 2026, ya que entendemos que la participación ciudadana forma parte del alma de nuestro Carnaval y es, sin duda, una de las claves de su grandeza”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha destacado el alto nivel de las propuestas. “Me han sorprendido mucho las cinco propuestas, que son muy diferentes entre sí, estoy seguro de que tendremos un cartel a la altura de nuestro Carnaval”.

La presentación del cartel ganador marcará el inicio oficial del Carnaval 2026, cuya gala inaugural se celebrará el próximo 16 de enero.