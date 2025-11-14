Santa Cruz de Tenerife celebra este viernes 14 de noviembre su primera verbena de carnaval. Lo hace coincidiendo con la presentación oficial del cartel anunciador del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Santa Cruz de Tenerife ha consolidado ya que su inicio de carnaval sea con una primera gran verbena semanas antes del arranque oficial de los concursos.

El primer baile del carnaval 2026 será este viernes 14 de noviembre a partir de las 20:30 horas. Se celebrará en la calle de la Noria de la capital tinerfeña, cerca de la iglesia de La Concepción.

La primera gran verbena del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se celebrará este 14 de noviembre / Archivo

La próxima edición del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 estará dedicado a los Ritmos Latinos.

Artistas que actuarán en la primera verbena del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Sobre el escenario de la calle de La Noria se celebrarán dos actuaciones destacadas.

El cantante dominicano Manny Cruz, uno de los mayores representantes del merengue a nivel mundial, pondrá a bailar al público asistente con su ritmo latino. Estará acompañado de una orquesta y los solistas David Afonso y Jeannete La Cubanísima.

Al término de Manny Cruz, tomará el relevo la Orquesta Revelación. Con ellos sonarán los clásicos más conocidos de las músicas que suenan en el carnaval, tanto las canciones más reconocidas del pasado como las más actuales.

La entrada será gratuita para todo el público y se espera que la gran fiesta de inicio del carnaval se prolongue hasta pasada la medianoche.