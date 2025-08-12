La nueva alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, ha intervenido en el programa Buenos días, Canarias, donde ha hablado de las prioridades de su mandato

Entrevista a Carmen Luisa Castro

La nueva alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), ha tomado el mando del Consistorio tinerfeño después de que prosperara este lunes una moción de censura contra el hasta ahora regidor, Gustavo Pérez. La iniciativa salió adelante gracias a los votos de su formación, dos concejales socialistas —que formaban parte del anterior grupo de gobierno— y un edil de Nueva Canarias.

En una entrevista en el programa Buenos días, Canarias, de Televisión Canaria, Castro afirmó que estaba “plenamente segura” de que la moción se presentaría, ya que la división en el anterior gobierno municipal era “pública y notoria” incluso para los vecinos. “Ahí estaba demostrada ya la fisura que había en el grupo de gobierno anterior, donde ellos ya se querían desligar de la gestión del alcalde, donde no estaban de acuerdo con las situaciones que estábamos viviendo en el municipio”, explicó.

Prioridades

Uno de los asuntos que más preocupa a la nueva alcaldesa es la seguridad ciudadana y la situación de la Policía Local. Castro recordó que actualmente hay diez agentes de baja en una plantilla de 22, justo cuando se aproxima septiembre y con él la tradicional Bajada de la Virgen del Socorro, que este año coincide con fin de semana. “No se había convocado la Junta Local de Seguridad y ayer ya estábamos convocando el pleno extraordinario para delegar las áreas de gobierno, así como la propia Junta Local de Seguridad”, detalló.

En cuanto al reparto de áreas, Castro informó de los concejales responsables y remarcó que sus prioridades para lo que resta de mandato serán reforzar la seguridad y solucionar los problemas que atraviesa la Policía Local. Además, el nuevo grupo de gobierno pondrá el foco en mejorar los servicios básicos, prestar mayor atención al litoral, acabar con el abandono de los jardines y resolver incidencias en obras con sobrecoste, como el caso de Las Bajas, donde el Ayuntamiento afronta una condena de más de un millón de euros.