De prosperar la moción de censura en Güímar, Carmen Luisa Castro volvería a ser al alcaldesa del municipio apoyada por los concejales de su formación, más dos ediles del PSOE y uno de NC

Ayuntamiento de Güímar, Tenerife. Imagen La Radio Canaria

El Ayuntamiento de Güímar, en Tenerife, debate este lunes, a partir de las 12:00 horas, la moción de censura presentada hace unas semanas que de prosperar expulsará de la alcaldía al nacionalista Gustavo Pérez.

En un principio, la moción de censura saldrá adelante con los votos de los concejales del PP, dos del PSOE y uno de Nueva Canarias, aunque la dirección de ambas formaciones políticas se han mostrado en contra de la decisión de los concejales que apoyan la moción de censura.

Carmen Luisa Castro volverá a ser alcaldesa de Güímar de prosperar la moción.

CC y PP cogobernaron en Güímar en el periodo 2015-2019, precisamente con Carmen Luisa Castro como alcaldesa y Gustavo Pérez de primer teniente de alcalde, aunque la primera expulsó a los nacionalistas el 27 de marzo de 2019, a dos meses de la jornada electoral de aquel año. La presente legislatura comenzó en el acuerdo entre nacionalistas y socialistas, a la que se sumó Unidas se Puede, para gobernar en el municipio, con el PP liderando la oposición.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha emprendido acciones para la desvinculación de sus siglas de su único concejal en el Ayuntamiento de Güímar, Carlos Llarena, por su apoyo a la moción de censura.

El portavoz insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Tenerife y vicepresidente de los órganos nacionales, Valentín Correa, expresó el «rechazo rotundo» de la organización a esta moción de censura, basada en el apoyo de «ediles tránsfugas», dos del PSOE y uno de NC-BC.