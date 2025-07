Informa: RTVC.

El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, critica que los dos concejales tránsfugas del PSOE han actuado por motivaciones «personales para eliminar a un grupo de gobierno».

Momento en el que asume la alcaldía, Gustavo Pérez, con apoyo de PSOE y Unidas Sí Podemos / Ayuntamiento de Güímar

En la entrevista ofrecida al Buenos Días Canarias, ha asegurado que «la gravedad de la deslealtad se agranda al crear inestabilidad».

Pacto solido

Pérez ha insistido que el gobierno local tenía un «pacto solido y con este movimiento, Carmen Luisa y el Partido Popular han hecho movimientos con los concejales tránsfugas que no han estado respaldados por su partido».

Con respecto a posibles alianzas con el Partido Popular como ha ocurrido en el gobierno regional, Pérez no ve opción a pactos con el PP. Asegura «Coalición Canaria es fiel a sus compromisos, Güímar ha dado un ejemplo, no ha entrado nunca en movimientos que creen inestabilidad en el grupo de gobierno».

Reacción de Luisa Castro

Entrevista a Carmen Luisa Castro, concejala del Partido Popular.

La concejal de Partido Popular, Carmen Luisa Castro, considera que los concejales de NC y del PSOE, no son tránsfugas, sino no adscritos, porque no los han echado de su partido. Estos concejales, afirma, «no están de acuerdo con la gestión del gobierno local».

Castro, destaca que no es una moción de censura «antinatura», sino por «la grave crisis económica que hay en el municipio».

Esta sería la segunda moción de censura que presenta la edil del PP en el ayuntamiento de Güímar. La primera fue en 2013 contra el alcalde socialista, Rafael Yanes, donde Luisa Castro era concejala de Servicios Sociales. En ese año presentó la moción junto con CC y Alternativa por Güímar.

En 2015, Carmen Luisa Castro continuó al frente de la alcaldía con el apoyo de CC, para luego apartarlos del gobierno a dos meses de las elecciones de 2019.

El próximo 11 de agosto se celebrará la moción de censura a las 12:00 en el ayuntamiento de Güímar.