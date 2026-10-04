Situación meteorológica complicada este domingo en Cataluña, que ha dejado acumulaciones de agua históricas y que mantiene activadas las alertas ante el riesgo de desbordamiento de ríos

Vista de la Ronda del litoral en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Imagen EFE

El episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado la muerte de una persona en Tordera (Barcelona), según ha informado este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa ha adelantado la existencia de esta primera víctima mortal como consecuencia del temporal en un mensaje en su cuenta de la red social X.

«Desafortunadamente, tenemos que lamentar una víctima mortal en Tordera», ha asegurado, para trasladar después su pésame a los familiares de estas personas.

El presidente catalán ha subrayado que «la situación continúa siendo complicada, en especial en la mitad de Cataluña hacia el norte», y ha pedido «mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones» de las autoridades.

Situación complicada en Cataluña

Cataluña afronta este domingo una de las situaciones meteorológicas más complicadas de los últimos años, con lluvias torrenciales que han provocado inundaciones, cortes de carreteras, suspensión de servicios ferroviarios y numerosas incidencias, especialmente en Barcelona y su área metropolitana. El temporal, que comenzó durante la tarde del sábado, ha dejado acumulaciones de agua históricas y mantiene activadas las alertas ante el riesgo de desbordamiento de ríos.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las siete de la mañana un total de 5.156 llamadas relacionadas con el episodio, la mayoría procedentes de municipios de la provincia de Barcelona. L’Hospitalet de Llobregat ha sido una de las localidades más afectadas, con 725 avisos, seguida de Mataró, con 395; Cornellà, con 196; Granollers, con 158, y Badalona, con 153.

La jornada más lluviosa en 20 años

Según los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), Barcelona y su entorno han vivido el sábado más lluvioso, al menos, de los últimos veinte años. Las precipitaciones han dejado entre 100 y 200 litros por metro cuadrado en la comarca del Barcelonès. En el barrio barcelonés del Raval se han registrado 190,8 litros, mientras que en la Zona Universitaria de la Diagonal se han acumulado 170,3 litros y en el entorno del Museo de Badalona, 152.

En el Raval llegaron a caer 3,4 litros en un solo minuto y 36,1 litros en media hora. Unas cifras que reflejan la intensidad excepcional de un episodio provocado por la formación de un sistema de mesoescala convectivo en el Mediterráneo. Meteocat advierte de que las precipitaciones continúan siendo fuertes y torrenciales, con bandas de chubascos que avanzan lentamente hacia el norte y se desplazan de este a oeste. El organismo meteorológico prevé que todavía queden horas de lluvia, con acumulaciones excepcionales tanto por su cantidad como por su extensión.

Riesgo de desbordamiento del río Besòs

La situación ha obligado a Protección Civil a enviar mensajes de alerta ES-Alert a los vecinos de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs y Barcelona ante el riesgo de desbordamiento del río Besòs. A su paso por Santa Coloma, el cauce transporta 903 metros cúbicos de agua por segundo y alcanza una altura de 3,5 metros. Las autoridades piden evitar las proximidades del río, los sótanos y las plantas bajas, y subir a los pisos superiores ante una posible entrada de agua.

Las inundaciones también han afectado a la red viaria, con cortes en la B-10 en ambos sentidos y en la B-20 hacia el sur, a la altura de Santa Coloma. Asimismo, se han registrado desprendimientos en la C-16, en Sant Cugat del Vallès, y cortes en la C-17, en Barcelona.

El transporte público continúa gravemente afectado. Rodalies mantiene suspendidos los servicios de cercanías y media distancia, salvo las líneas RL3, RL4 y R16, cuyo funcionamiento dependerá de las condiciones de seguridad. El metro de Barcelona ha reabierto parcialmente, aunque varias estaciones y tramos permanecen sin servicio.

El aeropuerto de Barcelona-El Prat también sufrió importantes alteraciones durante el sábado, con vuelos cancelados y retrasos de hasta cuatro horas, además de goteras en la torre de control. Protección Civil recomienda consultar el estado de los vuelos antes de desplazarse.

Aunque Cataluña concentra las principales incidencias, el episodio meteorológico mantiene también la atención sobre el Mediterráneo y otras zonas de la península, donde la evolución de las precipitaciones obliga a seguir de cerca las previsiones. En Cataluña, las autoridades insisten en extremar las precauciones mientras persistan las lluvias torrenciales y el riesgo de inundaciones.