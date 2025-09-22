ES NOTICIA

Salvamento está yendo a rescatar un cayuco con entre 180 y 200 personas en El Hierro

RTVC / EFE

El cayuco fue localizado al sur de El Hierro y en su interior van alrededor de 200 personas

Salvamento Marítimo ha ido al rescate de un cayuco localizado a unos 14 kilómetros al sur de El Hierro con entre 180 y 200 ocupantes.

El cayuco fue detectado por un eco en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior Español. Posteriormente se comprobó que se trataba de una embarcación precaria.

La Salvamar Navia ha ido al rescate del cayuco, mientras que en el Puerto de la Restinga se prepara una dispositivo de emergencia para atender a los ocupantes de esta embarcación.

