CC abandona el gobierno de Antigua por la «deslealtad institucional» del alcalde

Los tres concejales de Coalición Canaria (CC) en el gobierno municipal de Antigua, en Fuerteventura, decidieron este jueves abandonar y renunciar a las concejalías delegadas que ostentan por la «deslealtad institucional» que reprochan al alcalde, Matías Peña, de Alternativa por Antigua (ALxAN).

Este acuerdo se alcanzó en el Consejo Político Local de CC y la Asamblea Local lo ratificó, según informó este jueves la formación política en un comunicado.

Denuncian «maltrato político»

David Guerra, portavoz de CC en Antigua, señaló que la decisión responde a «continuas muestras de deslealtad institucional, faltas de respeto y discrepancias públicas en asuntos fundamentales para la gestión municipal» por parte de Peña, lo que ha derivado en una situación «insostenible dentro del Consistorio», en cuyo gobierno también se incluyen AMF, NC y PSOE.

Todo ello, ha llevado al actual concejal de Urbanismo, Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina urbanística, el propio David Guerra, a la responsable municipal de Sanidad y Playas, Lucila Ruiz, y a la edil de Empleo, Desarrollo Local y Juzgado de Paz, Victoria Cerdeña, a presentar su renuncia en dichas áreas.

Los concejales de CC denunciaron obstáculos constantes en la gestión diaria, así como la imposibilidad de avanzar en la reposición de personal técnico y en la tramitación de expedientes clave para el municipio.

Según subrayó David Alberto Guerra, se trata de un «maltrato político» que ya habían sufrido durante el anterior mandato los compañeros Manolo Hernández y Nairobi Mesa.

La falta de coordinación, planificación y diálogo con el alcalde ha generado un escenario que «hace inviable continuar formando parte de un gobierno municipal cada vez más cerrado y unilateral», agregaron los nacionalistas.

Los ediles de CC aseguraron que mantendrán su compromiso con los vecinos de Antigua y continuarán fiscalizando y haciendo seguimiento de los expedientes impulsados hasta junio de 2027, con el objetivo de defender los intereses del municipio.