Clavijo agradeció la confianza de la organización y llamó a afrontar los próximos meses desde “la unidad, el compromiso y la defensa de Canarias»

Fernando Clavijo, candidato de CC a la Presidencia de Canarias. Imagen Coalición Canaria (CC)

El Consejo Político Nacional (CPN) de Coalición Canaria proclamó este sábado por unanimidad a Fernando Clavijo candidato de la formación nacionalista a la Presidencia de Canarias en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Clavijo agradeció la confianza de la organización y llamó a afrontar los próximos meses desde “la unidad, el compromiso y la defensa de Canarias por encima de cualquier sigla e independientemente del escenario político que se abra en el Estado”.

“Por encima de nuestras siglas está Canarias, estemos donde estemos. Lo demostramos desde la oposición y lo estamos demostrando ahora desde el Gobierno”, afirmó el candidato nacionalista a la presidente.

Según informa un comunicado de la formación nacionalista, Clavijo reivindicó la fortaleza de un proyecto construido “de abajo hacia arriba”, desde los barrios, los municipios y las islas. “El secreto de Coalición Canaria es que hay un equipo de hombres y mujeres que antepone los intereses de su isla y de Canarias a los suyos”.

“Mientras otros se pelean, nosotros hablamos de Canarias”

Ante la incertidumbre política estatal, Clavijo aseguró que Coalición Canaria mantendrá intactas sus prioridades. “Si hay elecciones anticipadas, que vengan.

Mientras otros se pelean, nosotros hablamos de Canarias. A nosotros nos duele y sentimos Canarias”.

El candidato defendió la política útil de los nacionalistas para negociar y conseguir resultados para las islas y señaló como ejemplos el trabajo en migración, el ‘Decreto Canarias’, la financiación autonómica o la posición mantenida esta semana ante los decretos de vivienda.

Clavijo situó entre los principales retos la vivienda, el reto demográfico, el próximo marco financiero europeo, el desarrollo del Decreto Canarias y la reflexión sobre el modelo de desarrollo de las islas.

“Vamos a afrontarlos como siempre: con honestidad, unidad, transparencia y compromiso. No desde el miedo, sino desde nuestras convicciones y defendiendo nuestra identidad y nuestra canariedad”, afirmó.

CC proclama por unanimidad a Fernando Clavijo candidato a la Presidencia de Canarias en 2027. Imagen Coalición Canaria (CC)

La unidad como fortaleza

La unidad y la defensa de Canarias centraron también las intervenciones de los representantes territoriales y orgánicos.

El secretario nacional de Organización, David Toledo, reivindicó el “orgullo” de una militancia y de un partido “pegado a la tierra” que estará siempre en las políticas que beneficien a Canarias.

El secretario insular de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, destacó que hoy Coalición Canaria es “un partido más fuerte y más unido que nunca” y llamó a aprovechar la oportunidad histórica de avanzar en la unidad del nacionalismo canario.

El presidente de AHI, Javier Armas, trasladó su respaldo “total y absoluto” a Clavijo y defendió la unidad de las ocho islas: “Nos sentimos hijos de una isla, pero canarios por encima de todo”.

Por su parte, el secretario insular de Fuerteventura, Mario Cabrera, señaló que el consenso alcanzado no es fácil en ninguna organización política y defendió la unidad como “nuestra principal fortaleza”.

Mientras el secretario insular de La Gomera, Víctor Chinea, recordó que para Coalición Canaria “lo primero siempre ha sido Canarias” y apeló a mantener ese compromiso desde todas las islas.

Realidades insulares distintas

El secretario insular de Lanzarote, Pedro San Ginés, destacó la capacidad de Clavijo para integrar las distintas realidades insulares “desde la humildad, el respeto y la honestidad”.

Desde Venezuela, Johny Matías, presidente de CC Venezuela, trasladó el respaldo de las organizaciones de Venezuela, Argentina y Uruguay y reivindicó la defensa de los canarios “se encuentren donde se encuentren”, además de recordar a Isabela Jara, compañera fallecida en el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

La secretaria insular de La Palma, Nieves Lady Barreto, puso en valor la unidad alcanzada por la organización y su capacidad para afrontar conjuntamente los retos más difíciles de Canarias.

El secretario insular de Tenerife, Francisco Linares, llamó a reforzar el trabajo en la calle y a tomar las decisiones sobre el futuro de las islas poniendo “Canarias por encima de cualquier cosa”.

En representación de Jóvenes Nacionalistas de Canarias, Raquel Castro, defendió avanzar en la unidad nacionalista y subrayó que Clavijo “no está solo, tiene ocho islas detrás y a una organización juvenil que cree firmemente en que es el mejor presidente para Canarias”.

“Esto va de Canarias”

Clavijo cerró su intervención con un reconocimiento especial a Gran Canaria y al trabajo realizado para avanzar en la unidad del nacionalismo, agradeciendo expresamente la labor de Pablo Rodríguez.

“Cuanto más unido esté el nacionalismo, más futuro tendrá esta tierra”, afirmó.

El candidato llamó a afrontar los próximos meses con unidad, trabajo y “los pies en la calle” y reiteró que Coalición Canaria mantendrá una agenda propia al margen de la incertidumbre estatal.

“Pase lo que pase en Madrid, sabemos lo que tenemos que hacer. No nos van a doblegar ni unos ni otros, porque quienes nos mandan no son los de fuera, son nuestros vecinos, los canarios y las canarias”, concluyó.