Este parón sigue en vigor tras no existir acuerdo entre la patronal y el sindicato

CCOO Canarias informó este miércoles de que mantiene una huelga en el comercio el próximo 24 de diciembre tras no llegar a un acuerdo con la patronal en la última reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de pymes, en la que se volvió a rechazar las peticiones del sindicato.

CCOO Canarias mantiene la huelga en el comercio el 24 de diciembre / Archivo RTVC

En un comunicado, CCOO indicó que la huelga se celebrará durante todo el día 24 y que celebrarán concentraciones de protesta en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

«La patronal dice a todo que no»

El sindicato denunció la «irresponsabilidad» de la patronal, así como la falta de propuestas «serias y decentes» para los trabajadores del sector.

CCOO recordó que entre sus demandas figuran la parcialidad, las retribuciones en los festivos, mejoras en conciliación laboral y familiar como son los fines de semana de calidad.

«La patronal dice a todo que no» a pesar de que «son conocedores de que están precarizando a sus plantillas que se ven, en casi el 80 %, por debajo del SMI por sufrir la parcialidad, o en el mejor de los casos su subida salarial la marcará la Ministra de Trabajo», indicó el sindicato.

CCOO informó de que este jueves se celebra una mesa negociadora del Convenio de Alimentación de Santa Cruz de Tenerife, si bien no tienen «muchas esperanzas» en que se pueda llegar a un acuerdo.