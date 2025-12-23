La huelga en Canarias del 24 de diciembre podría afectar las compras de última hora de Nochebuena y se celebra por el desbloqueo de convenios y mejoras salariales

CCOO mantiene la huelga en el comercio de Canarias para el 24 de diciembre. EFE

Comisiones Obreras (CCOO) ha confirmado que el 24 de diciembre, se mantiene la huelga en el sector comercial, con concentraciones en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. La movilización podría afectar las compras de última hora de Nochebuena.

Además, el sindicato reclama el desbloqueo de convenios colectivos, mejoras salariales, mayor parcialidad, retribuciones justas en festivos y conciliación laboral, incluyendo fines de semana de calidad.

El sindicato anima a participar

La CCOO critica la “irresponsabilidad” de la patronal, que mantiene posturas rígidas tras 20 meses de negociación.

Durante las últimas semanas, el sindicato realizó más de 50 asambleas en centros de trabajo para informar y animar a los empleados a secundar la huelga, recordó que este derecho constitucional se va a defender ante cualquier acto represivo por parte de las empresas.