El secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, ha asegurado que son falsos los rumores sobre el futuro del sistema de pensiones

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha asegurado que no peligra el sistema de pensiones para los jóvenes. Presente en el Congreso sobre Pensiones y Seguridad Social del sindicato, ha incidido que son falsos los rumores de que no habrá pensiones en el futuro.

Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

Desmiente estas falsas noticias, subraya, que este tipo de noticias alimentan el relato del conflicto intergeneracional para «justificar recortes de derechos». En estas jornadas han puesto especial atención en la pensión compensatoria por brecha de género. Consideran «no está cumpliendo el objetivo para el que fue creada».

Denuncia los bulos sobre pensiones

Comisiones Obreras llama la atención sobre el riesgo de promover y difundir informes alarmistas. Denuncia que están basados en planteamientos técnicos abiertamente parciales.

Este tipo de noticias llevan anunciando desde hace décadas el colapso del sistema público de pensiones, siempre con mensajes similares y que fallan sistemáticamente en sus predicciones.

En este sentido, han puesto como ejemplo el informe publicado ayer por el IVIE-Fundación BBVA, que anuncia un supuesto e inevitable retraso de la edad de jubilación de las personas jóvenes hasta los 71 años.