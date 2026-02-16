CD Arenteiro vs CD Tenerife | J25 Primera Federación 25-26

CD Arenteiro vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 21 de febrero. Partido correspondiente a la J25 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Arenteiro y CD Tenerife se enfrentan este sábado 21 de febrero a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio municipal de Espiñedo. Partido correspondiente a la jornada 25 de la Primera Federación.

CD Arenteiro vs CD Tenerife | J25 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder 0-1 ante el Racing de Ferrol. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 9 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Arenteiro se encuentra en puestos de descenso. El equipo ha ganado seis partidos, habiendo empatado otros seis y perdido doce encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Arenteiro y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 54 puntos, nueve por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el CD Arenteiro ocupa la decimoctava posición de la tabla. El conjunto gallego se encuentra con 24 puntos

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Arenteiro y CD Tenerife

El CD Arenteiro y el CD Tenerife solo se han enfrentado una vez donde ganó el Tenerife. El equipo canario perdió su último partido pero ha ganado tres de los últimos cinco partidos y empatado el otro.

Por su parte, el equipo gallego llega al encuentro habiendo ganado solamente uno de sus últimos cinco partidos, empatado dos y perdido los otros dos.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 21 de febrero la retransmisión en directo del encuentro de la 25ª jornada de Primera Federación entre el CD Arenteiro y el CD Tenerife.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

Te puede interesar: