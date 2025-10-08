Consulta el horario del CD Cacereño vs CD Tenerife en la J7 de LaLiga EA Sports 25-26. El CD Tenerife viaja a Extremadura con récord histórico de la categoría

CD Cacereño vs CD Tenerife se enfrentan este domingo 12 de octubre. El partido se disputará a partir de las 20:00 horas (hora canaria), en el Estadio Príncipe Felipe. El enfrentamiento es correspondiente a la jornada 7 de Primera Federación.

Cómo llegan ambos equipos al partido

El CD Tenerife viaja a Cáceres en un momento muy bueno de la competición. Líder en la tabla clasificatoria tras conseguir seis victorias consecutivas con 18 puntos de 18 posibles a estas alturas de la competición.

En su último partido frente al Zamora CF a pesar de una victoria en casa 3-1, el entrenador blanquiazul Álvaro Cervera ya alertó de que debían trabajar más el juego que estaba haciendo el equipo porque ante el Real Madrid Castilla y el Zamora.

El Cacereño se mantiene en la mitad de la tabla clasificatoria. Después de seis jornadas, suma una victoria, tres empates y dos derrotas.

Estadio del césped del Príncipe Felipe en Cáceres

Si durante estos días se ha hablado mucho es sobre el estado del césped del campo del Cacereño. El equipo extremeño no jugaba en su campo desde el pasado 31 de mayo, día en el que consiguió el ascenso a Primera Federación. Desde entonces el estadio ha sufrido obras y entre ellas han afectado al césped que se ha renovado por completo.

Tras pasar las pruebas, el CD Cacereño confirmaba esta semana que el regreso del equipo dirigido por Julio Cobos a su estadio, se producirá ante el líder de la categoría.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CD Cacereño y el CD Tenerife

Un partido único porque nunca antes se había enfrentado el CD Cacereño y el CD Tenerife. El equipo de Cáceres ascendió esta temporada a la Primera Federación desde la Segunda Federación del fútbol español. El equipo tinerfeño esta temporada también es un recién descendido a la categoría de bronce de la liga de fútbol española.

