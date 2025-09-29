El CD Tenerife firma su comienzo más redondo: un inicio de récord que ilusiona a la afición. Los blanquiazules preparan su próximo choque: CD Tenerife vs Zamora CF

CD Tenerife vs Zamora CF se enfrentan este sábado 4 de septiembre, a las 20:00 horas (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en un partido correspondiente a la jornada 6 del Grupo 1 de Primera Federación.

CD Tenerife vs Zamora CF | J6 Primera Federación 4 octubre 2025

Planning semanal del CD Tenerife antes de su choque frente al Zamora CF

El equipo se enfrenta al Zamora CF en su próximo partido. La agenda del CD Tenerife esta semana es la siguiente:

Los jugadores entrenarán de martes a jueves en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez a las 10:00 horas.

a las 10:00 horas. El viernes harán el último entrenamiento en el Estadio Heliodoro Rodríguez López a partir de las 10:00 horas.

Los entrenamientos se realizarán a puerta cerrada.

El viernes a las 12:30, el entrenador Álvaro Cervera atenderá a los medios de comunicación en la rueda de prensa semanal previa al encuentro.

Sábado será el día del encuentro. A las 20:00 horas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El domingo los jugadores tendrán descanso.

Últimos resultados H2H entre el CD Tenerife y el Zamora CF

