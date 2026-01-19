CD Colonia Moscardó vs CD Tenerife B | Segunda Federación 25-26

CD Colonia Moscardó vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 25 de enero. Partido correspondiente a la J20 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Colonia Moscardó y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 25 de enero a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Román Valero. Partido correspondiente a la jornada 20 de la Segunda Federación.

CD Colonia Moscardó vs CD Tenerife B | J20 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras no poder jugar el partido de la jornada anterior contra Las Palmas Atlético por las condiciones meteorológicas. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Colonia Moscardó se encuentra penúltimo en la tabla. Y es que con 17 puntos está situado en la decimoséptima posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de CD Colonia Moscardó y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 12ª posición con 24 puntos. En cambio, el Colonia Moscardó ocupa la decimoséptima posición. El conjunto madrileño con 17 puntos se encuentra a 7 punto menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Colonia Moscardó y CD Tenerife B

El CD Colonia Moscardó y CD Tenerife B solamente se han enfrentado tres veces entre si, el Tenerife B ha ganado dos de esos tres y el otro acabó en empate. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado uno de ellos, habiendo empatado dos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo empatado dos de sus últimos cinco partidos, perdido otros dos y ganado el otro.

