CD Quintanar del Rey vs CD Tenerife B | J23 Segunda Federación 25-26

CD Quintanar del Rey vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 15 de febrero. Partido correspondiente a la J23 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Quintanar del Rey y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 15 de febrero a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio Municipal de San Marcos. Partido correspondiente a la jornada 23 de la Segunda Federación.

CD Quintanar del Rey vs CD Tenerife B | J23 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras empatar 3-3 ante el CDA Navalcarnero. El filial tinerfeño se encuentra a mitad de la tabla del grupo V de la Segunda Federación, en sexta posición, con un partidos menos.

Por su parte, el Quintanar del Rey se encuentra en la decimoquinta posición, con 20 puntos. Es decir, se encuentra en puestos de descenso.

Posiciones en la clasificación de CD Quintanar del Rey y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 34 puntos. En cambio, el Quintanar del Rey ocupa la decimoquinta posición. El conjunto conquense con 20 puntos se encuentra con 14 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Quintanar del Rey y CD Tenerife B

El CD Quintanar del Rey y el CD Tenerife B se han enfrentado solamente una vez y ganó el Tenerife B. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado tres de ellos, habiendo empatado los otros dos. Por su parte, el equipo castellanomanchego llega habiendo perdido dos de sus últimos cinco partidos, empatado otros dos y ganado el otro.

