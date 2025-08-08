La campaña de abonos comenzó el pasado 17 de junio y la vuelta a casa será ante el AD Mérida

El CD Tenerife superó este viernes los 11.000 abonados para la temporada 2025-2026, según anunció el club en una nota, en la fecha del 103 aniversario de su fundación.

El CD Tenerife supera los 11.000 abonados en su 103 aniversario / Imagen del CD Tenerife

Esta cifra supone su récord en una categoría no profesional y el próximo 7 de septiembre será su estreno como local frente al AD Mérida, dando comienzo a la temporada 2025/26 en el grupo 1 de la Primera Federación.

Optimismo para la nueva temporada

Desde que comenzó la campaña, el pasado día 17 de junio, se registraron varias renovaciones y nuevas altas en el club, movimientos que han sorprendido a los propios dirigentes, como reconoció el pasado lunes el vicepresidente de la entidad, Ayoze García.

Por otro lado, el plazo de reserva de asientos para los abonados de la pasada temporada se mantendrá hasta el próximo lunes.

Mientras tanto, continúan los trabajos en las gradas del estadio Heliodoro Rodríguez López para la instalación de los nuevos asientos, unas obras que deberán estar finalizadas antes de ese primer partido en casa ante el Mérida.