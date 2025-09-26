El CD Tenerife B vs UB Conquense se enfrentan este domingo 28 de septiembre a partir de las 11:00 horas

El CD Tenerife B vs UB Conquense afrontan un nuevo partido del Grupo 5 de la Segunda RFEF. Los blanquiazules actúan como local y reciben en la isla el domingo 28 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, a la UB Conquense.

El objetivo no es otro para el filial blanquiazul que mantener la gran racha de resultados de inicio de competición. El Tenerife B no conoce la derrota y suma por triunfos los tres encuentros disputados hasta la fecha.

Así llega el CD Tenerife B al partido

El CD Tenerife B quiere seguir demostrando su solvencia para obtener un nuevo triunfo que lo mantenga en los puestos de honor de la Segunda RFEF. Los de Leandro Cabrera llegan al partido con el triunfo cosechado el pasado fin de semana ante el Ilicitano. Un encuentro que dominaron desde el inicio del partido y que se llevó el conjunto blanquiazul de forma merecida (0-2).

El filial blanquiazul ha llegado con pleno de victorias a la cuarta jornada y afronta su segundo partido como local. Nueve puntos en tres encuentros que lo sitúan en segunda posición de la clasificación empatado a puntos con el líder, UD Sanse.

Por su parte, la UD Conquense ocupa la posición 13 en la tabla con una victoria y dos derrotas. El conjunto de Cuenca cosechó su primera victoria en la última jornada ante el CD Coria (2-0)

Resultados H2H de los últimos partidos entre los dos equipos

De los últimos cuatro partidos entre ambos equipos, el Tenerife B ha logrado la victoria en los dos disputados en la isla, un empate y una derrota a domicilio.

