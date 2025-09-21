Elche Ilicitano – CD Tenerife B | Jornada 3 Grupo 5 Segunda RFEF

El CD Tenerife B busca mantener la inercia del buen comienzo de competición y lograr la que sería su tercer triunfo consecutivo, pero para ello debe vencer al Elche Ilicitano este domingo

El CD Tenerife B disputa este fin de semana la tercera jornada del Grupo 5 de la Segunda RFEF ante el Elche Ilicitano en tierras levantinas el domingo, 21 de septiembre, a partir de las 11:00 horas en el Polideportivo Municipal Albatix – Diego Quiles.

El conjunto tinerfeño quiere mantener la buena dinámica de inicio de competición que le ha llevado a vencer en sus dos primeras jornadas y posicionarse en los puestos altos de la clasificación.

Para Elche Ilicitano, el choque será clave para recuperar confianza en casa y empezar a sumar de tres en tres. Mantenerse competitivo en casa es crucial si quieren aspirar a evitar los puestos bajos.

Así llegan los dos equipos al partido

Elche Ilicitano lleva un arranque complicado ya que tras dos jornadas no ha conseguido ganar, con dos empates, ambos 1-1, ante el Socuéllamos y ante el CF Intercity. Por su parte, CD Tenerife B, ha comenzado mejor, suma dos victorias en sus dos primeras jornadas, la primera ante su máximo rival regional, Las Palmas Atlético (0-1), y en la segunda jornada en casa ante el Quintanar del Rey (1-0) lo que le ha permitido situarse en los primeros puestos de la clasificación, tercero en estos momentos con seis puntos.

Elche Ilicitano tendrá que mejorar su capacidad ofensiva, ser más directo y contundente en las zonas de finalización. Además, ser sólido atrás será esencial para no regalar espacios al contraataque visitante. El Tenerife B deberá mantener intensidad, efectividad defensiva y aprovechar bien las transiciones.

Un partido que se prevé parejo, pero con ligera ventaja para Tenerife B dado su arranque más convincente.

Alineaciones

Minuto a minuto

Sigue el partido en tiempo real.