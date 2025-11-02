CD Tenerife B vs CF Fuenlabrada | J9 Segunda Federación Grupo V

El CD Tenerife B perdió contra el CF Fuenlabrada por 1-3, en el partido correspondiente a la novena jornada del grupo 5 de la Segunda RFEF

Los errores defensivos condenan al Tenerife B ante el Fuenlabrada / CD Tenerife

El CD Tenerife B perdió este domingo con el CF Fuenlabrada (1-3). En el partido disputado en el campo 1 de la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, correspondiente a la novena jornada del grupo 5 de la Segunda Federación de fútbol. El filial blanquiazul pagó muy caros sus graves errores defensivos ante un rival que los supo aprovechar para llevarse los tres puntos y salir de la zona de descenso.

Doblete relámpago del equipo madrileño

Un penalti cometido por el central Kevin González, al agarrar y derribar a Alfredo Pedraza dentro del área, puso en ventaja al conjunto madrileño. El penalti fue convertido por David Santisteban en el minuto 18, quien engañó con su lanzamiento al guardameta Sergio Aragoneses.

Después del saque de centro, y tras una pérdida de balón por el lado izquierdo de la zaga, el balón fue rematado de cabeza por Carlos Bravo en el segundo palo. Totalmente solo, amplió la ventaja visitante apenas un minuto después.

Nuevo fallo, nuevo castigo

Tras el descanso, el técnico local, Leandro Cabrera ‘Mazinho’ metió en el campo al ariete Loren Sánchez y al extremo Christian, pasando a jugar con un 1-4-4-2. El Tenerife B acorraló a su rival, hasta que consiguió marcar el 1-2 después de un saque de esquina botado por Omar Sánchez, con un preciso remate de cabeza de Guillem Trilla en el minuto 56.

Sin embargo, las esperanzas isleñas se volvieron a esfumar en apenas tres minutos. Tras otro grave error defensivo, en un intento de pase de Giovanni a su portero que se quedó muy corto, y fue aprovechado por Isma Fernández para adentrarse en el área y marcar de disparo raso.

Se consumó así la segunda derrota en casa de un Tenerife B que solo ha sido capaz de ganar uno de sus cuatro partidos disputados en la Ciudad Deportiva.

La previa del partido

CD Tenerife B y CF Fuenlabrada se enfrentaron este domingo 2 de noviembre, a las 11:00 horas (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. El encuentro corresponde a la jornada 9 del Grupo V de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs CF Fuenlabrada | J9 Segunda Federación Grupo V

El equipo tinerfeño afrontaban su enfrentamiento contra el CF Fuenlabrada con optimismo a pesar de perder el liderato en la clasificación tras la derrota en Alcalá (1-0). Este partido supuso su primera derrota de la temporada como visitante.

Posiciones en la clasificación

El conjunto madrileño llegaba al encuentro en el límite del descenso, en 14º posición, tras dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos. Una mala racha que esperaban ponerle fin tras su enfrentamiento contra la plantilla isleña.

Por otra parte, el filial blanquiazul buscaba eliminar el mal sabor de boca de la pasada jornada con una victoria. El apoyo de la afición en la Ciudad Deportiva Javier Pérez será clave.

Además, el conjunto tinerfeño no podía haber empezado mejor la temporada con 4 victorias y 1 empate en los primeros cinco partidos. Tras este pequeño tropiezo frente al Alcalá, el equipo se encuentra en segunda posición, solo por detrás del Getafe B.

Últimos resultados H2H entre ambos equipos

El CD Tenerife B y el CF Fuenlabrada nunca se habían enfrentado anteriormente. Ambos llegaban al enfrentamiento también con un balance parecido de dos victorias en los últimos cinco partidos.