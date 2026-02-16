ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

CD Tenerife B vs Rayo Majadahonda | J24 Segunda Federación 25-26

Andrea Aragones Puado
Andrea Aragones Puado

CD Tenerife B vs Rayo Majadahonda. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de febrero. Partido correspondiente a la J24 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B y Rayo Majadahonda se enfrentan este domingo 22 de febrero a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 24 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs Rayo Majadahonda | J24 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 2-3 en su visita al Quintanar del Rey. El filial tinerfeño se encuentra a mitad de la tabla del grupo V de la Segunda Federación, en sexta posición, con un partidos menos.

Por su parte, el Rayo Majadahonda se encuentra en la primera posición, con 49 puntos. Es decir, es el líder de la categoría.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y Rayo Majadahonda

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 37 puntos. En cambio, el Rayo Majadahonda ocupa la primera posición. El conjunto madrileño con 49 puntos se encuentra con 12 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y Rayo Majadahonda

El CD Quintanar del Rey y el CD Tenerife B se han enfrentado solamente tres veces y en las tres ganó el Rayo Majadahonda. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado cuatro de ellos, habiendo empatado el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo empatado su último partido, además de empatar otro más y de ganar los otros tres de sus últimos cinco partidos.

Te puede interesar:

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias refuerza la formación sanitaria en Mauritania para reducir la mortalidad materno-infantil

Real Madrid CF vs Costa Adeje Tenerife | J21 Liga F 25-26

Se acerca la Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas Atlético vs Rayo Vallecano B | J24 Segunda Federación 25-26

UD Las Palmas vs CD Castellón: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026