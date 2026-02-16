CD Tenerife B vs Rayo Majadahonda | J24 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs Rayo Majadahonda. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de febrero. Partido correspondiente a la J24 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B y Rayo Majadahonda se enfrentan este domingo 22 de febrero a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 24 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs Rayo Majadahonda | J24 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 2-3 en su visita al Quintanar del Rey. El filial tinerfeño se encuentra a mitad de la tabla del grupo V de la Segunda Federación, en sexta posición, con un partidos menos.

Por su parte, el Rayo Majadahonda se encuentra en la primera posición, con 49 puntos. Es decir, es el líder de la categoría.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y Rayo Majadahonda

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 37 puntos. En cambio, el Rayo Majadahonda ocupa la primera posición. El conjunto madrileño con 49 puntos se encuentra con 12 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y Rayo Majadahonda

El CD Quintanar del Rey y el CD Tenerife B se han enfrentado solamente tres veces y en las tres ganó el Rayo Majadahonda. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado cuatro de ellos, habiendo empatado el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo empatado su último partido, además de empatar otro más y de ganar los otros tres de sus últimos cinco partidos.

